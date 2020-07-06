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В Минздраве рассказали, можно ли подхватить коронавирус через обувь

Придя домой с улицы, необходимо переобуться в домашние тапочки, - рекомендации Минздрава

сегодня, 08:11
Автор:

Виолетта Комаровская
В Минздраве рассказали, можно ли подхватить коронавирус через обувь

В Минздраве решили развенчать еще один популярный миф о передаче коронавируса. Оказалось, что заразиться COVID-19 через обувь практически невозможно. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале Коронавирус-инфо.

Чтобы свести риск инфицирования к минимуму, все же необходимо, придя с улицы, обувь снять, а руки хорошо вымыть с мылом. 

"Еще один миф, который появился из-за недостатка правдивых данных: мол, коронавирус может передаваться через обувь. Но она никак не контактирует с нашими дыхательными путями. Если вы ее снимите и помоете руки, то беспокоиться о заражении не стоит", - объяснили в Министерстве здравоохранения. 

Обувь же необходимо снимать дома не только потому, что вы опасаетесь заразиться коронавирусом. Вместе с частичками пыли и грязи на подошве можно принести домой другие опасные элементы. Особенно следует соблюдать эту рекомендацию в доме, где есть малыши, ползающие по полу. 

"Это позволит избежать любых контактов ребенка с различными загрязнениями, которые есть на подошве вашей обуви", - написали в ведомстве. 

Ранее в Минздраве также объяснили, почему украинцев не тестируют на коронавирус массово. Сейчас анализы прежде всего делают тем, у кого есть симптомы, либо же тем, кто тесно контактировал с пациентами, у которых COVID-19 уже подтвердили. Об этом "Комментарии" рассказывали ранее. 


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