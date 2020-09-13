Коронавирус в Украине: появилась актуальная статистика

В сентябре коронавирус начал набирать обороты и впервые количество новых случаев заражения в Украине превысило 3 тысячи человек. Но по сравнению с прошлым днем, 13 сентября прирост заболеваемости немного снизился. В стране за сутки коронавирусом заболело 2476 украинцев. Такие данные представил сайт СНБО.

Больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировано в столице Украины (17 261 человек (+310 за сутки), а также в Тернопольской (8 882 человека (+225 за сутки) и Харьковской (12 584 человека (+180 за сутки) областях.

Всего с начала пандемии в стране заболело 154 335 украинцев, из них на данный момент болеет 82 264 человека. Еще у более 217 тысяч человек подозревают наличие инфекции в организме.

Жертвами коронавируса в Украине стали 3 178 человек, из них 30 - за минувшие сутки. Но статистика выздоровления более успешна, всего COVID-19 победило 68 893 украинца, из них 547 - за минувшие сутки.

Меньше всего новых случаев заболевания зафиксировано в Кировоградской (904 человека (+12 за сутки), Николаевской (1 953 человека (+24 за сутки) и Луганской (586 человек (+12 за сутки) областях.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Украине смертность от коронавируса в четыре раза ниже, чем во Франции.

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