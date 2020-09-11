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Такого еще не было: коронавирус в Украине переплюнул все антирекорды

Согласно официальной статистике, в Украине COVID-19 подтвердился у 148 756 человек

сегодня, 09:13 comments639
Автор:

Елена Волкова

После череды антирекордов, которыми едва ли не каждый день сентября коронавирус удивляет украинцев, сегодня COVID-19 впервые преодолел планку в 3000 заболевших за сутки. Как сообщает пресс-служба МОЗ на официальной странице в “Фейсбук”, за сутки заболело 3 144 человека - это новый антирекорд с начала эпидемии в Украине. 

Такого еще не было: коронавирус в Украине переплюнул все антирекорды

Так, согласно официальной статистике, в Украине COVID-19 подтвердился у 148 756 человек. Увы, 3076 украинца скончались в результате осложнений (53 человека за минувшие сутки). Тем временем 67 005 человек выздоровели.

Винницкая область - 4606 случаев;

Волынская область - 6092 случая;

Днепропетровская область - 3012 случаев;

Донецкая область - 1852 случая;

Житомирская область - 3938 случаев;

Закарпатская область - 8359 случаев;

Запорожская область - 2081 случай;

Ивано-Франковская область - 10 802 случая;

Кировоградская область - 874 случая;

Киев - 16119 случаев;

Киевская область - 6554 случая;

Львовская область - 16 452 случая;

Луганская область - 503 случая;

Николаевская область - 1766 случаев;

Одесская область - 8874 случая;

Полтавская область - 1069 случаев;

Ровенская область - 10 073 случая;

Сумская область - 2187 случаев;

Тернопольская область - 8075 случаев;

Харьковская область - 11 832 случая;

Херсонская область - 558 случаев;

Хмельницкая область - 3497 случаев;

Черновицкая область - 11 715 случаев;

Черкасская область - 2177 случаев;

Черниговская область - 2545 случаев.

Ранее мы сообщали, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заболел коронавирусом. 


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