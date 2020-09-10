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Главнокомандующий ВСУ заразился коронавирусом

Руслан Хомчак на данный момент пребывает на самоизоляции

сегодня, 13:40
Автор:

Владимир Лавский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заболел коронавирусом. Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на собственные источники в Министерстве обороны Украины. 

Главнокомандующий ВСУ заразился коронавирусом

"Да, Руслан Хомчак действительно заболел. Знаете, пару дней назад его многие видели, и не скажешь, что он чем-то болеет. Нормальный здоровый человек. Но коронавирус он же такой, коварный", - отметил источник. 

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины было зафиксировано 44 новых случая заболеваний. Семерых воинов пришлось госпитализировать. 

Как ранее сообщали "Комментарии", после череды антирекордов, которыми едва ли не каждый день сентября  коронавирус удивляет украинцев (чуть менее 3000 заболевших в сутки), сегодня COVID-19 не стал поднимать планку. Впрочем, цифры все равно внушительные: 2582 инфицированных.

Так, согласно официальной статистике, в Украине COVID-19 подтвердился у 145 612 человек. Увы, 3023 украинца скончались в результате осложнений (44 за минувшие сутки). Тем временем 65 877 человек выздоровели.


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