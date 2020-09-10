Наступление коронавируса: где в Украине не удается остановить вспышку эпидемии

Язык
BTC/USD
10359.78
ETH/USD
368.67
LTC/USD
48.55
USD/UAH
28.02
EUR/UAH
33.01
RUB/UAH
0.38
Елена Волкова
После череды антирекордов, которыми едва ли не каждый день сентября удивляет коронавирус украинцев (чуть менее 3000 заболевших в сутки) сегодня COVID-19 не стал поднимать планку. Впрочем, цифры все равно внушительные: 2582 инфицированных. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ на официальной странице в “Фейсбук”.
Так, согласно официальной статистике, в Украине COVID-19 подтвердился у 145 612 человек. Увы, 3023 украинца скончались в результате осложнений (44 за минувшие сутки). Тем временем 65 877 человек выздоровели.
Ситуация в регионах выглядит так:
Винницкая область - 4606 случаев;
Волынская область - 6092 случая;
Днепропетровская область - 3012 случаев;
Донецкая область - 1852 случая;
Житомирская область - 3938 случаев;
Закарпатская область - 8359 случаев;
Запорожская область - 2081 случай;
Ивано-Франковская область - 10 802 случая;
Кировоградская область - 874 случая;
м. Киев - 16119 случаев;
Киевская область - 6554 случая;
Львовская область - 16 452 случая;
Луганская область - 503 случая;
Николаевская область - 1766 случаев;
Одесская область - 8874 случая;
Полтавская область - 1069 случаев;
Ровенская область - 10 073 случая;
Сумская область - 2187 случаев;
Тернопольская область - 8075 случаев;
Харьковская область - 11 832 случая;
Херсонская область - 558 случаев;
Хмельницкая область - 3497 случаев;
Черновицкая область - 11 715 случаев;
Черкасская область - 2177 случаев;
Черниговская область - 2545 случаев.
Напомним, известный голливудский актер рассказал, как боролся с коронавирусом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости