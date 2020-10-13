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Коронавирус в Украине: летальных случаев стало больше

За сутки коронавирус унес жизни еще 107 украинцев

сегодня, 09:22
Автор:

Виолетта Комаровская

Количество новых летальных случаев Covid-19 в Украине приближается к рекордным показателям. За вчера от осложнений умерли еще 107 украинцев, что лишь на одного человека меньше, чем было 9 октября. Новые данные по коронавирусу опубликовали на сайте СНБО. 

Коронавирус в Украине: летальных случаев стало больше

Пандемия коронавируса. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Коронавирус за сутки обнаружили еще у 5133 украинцев. Активнее всего инфекция по-прежнему поражает Харьковскую область, где более 400 новых случаев, а также Киев, где число инфицированных выросло еще на 397 человек.

Впервые за долгое время зафиксировали довольно резкий прирост количества больных Covid-19 во Львовской области. За вчера там обнаружили сразу 341 нового пациента. 

В целом по Украине с начала вспышки коронавирус подхватили 270 587 человек. В регионах ситуация следующая: 

г. Киев — 28090 случаев (+397)

Харьковская область — 25625 случаев (+439)

Львовская область — 23129 случаев (+341); 

Одесская область — 17047 случаев (+277);

Черновицкая область — 16649 случаев (+161)

Тернопольская область — 16250 случаев (+258);

Ивано-Франковская область — 15580 случаев (+201);

Ровенская область — 14868 случаев (+172);

Киевская область — 11525 случаев (+216);

Закарпатская область — 11042 случая (+107);

Волынская область — 9955 случаев (+164)

Днепропетровская область — 9272 случая (+305);

Хмельницкая область — 9230 случаев (+219);

Житомирская область — 8661 случай (+197);

Винницкая область — 7726 случаев (+89)

Сумская область — 7485 случаев (+205);

Донецкая область — 5961 случай (+262);

Черкасская область — 5849 случаев (+181);

Черниговская область — 5812 случаев (+191);

Запорожская область — 5762 случая (+173);

Полтавская область — 4906 случаев (+285)

Николаевская область — 4867 случаев (+159);

Херсонская область — 2024 случая (+39);

Луганская область — 1917 случаев (+65)

Кировоградская область — 1355 случаев (+30);

Победили коронавирус еще 2152 украинца. Теперь общее количество тех, кто выздоровел, достигает 116 562 человек. А вот тех, чьи жизни унес Covid-19, стало уже 5122. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине хотят продлить карантин. В Минздраве уже определились с датой. 


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