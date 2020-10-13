Коронавирус в Украине: летальных случаев стало больше

Количество новых летальных случаев Covid-19 в Украине приближается к рекордным показателям. За вчера от осложнений умерли еще 107 украинцев, что лишь на одного человека меньше, чем было 9 октября. Новые данные по коронавирусу опубликовали на сайте СНБО.

Пандемия коронавируса. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Коронавирус за сутки обнаружили еще у 5133 украинцев. Активнее всего инфекция по-прежнему поражает Харьковскую область, где более 400 новых случаев, а также Киев, где число инфицированных выросло еще на 397 человек.

Впервые за долгое время зафиксировали довольно резкий прирост количества больных Covid-19 во Львовской области. За вчера там обнаружили сразу 341 нового пациента.

В целом по Украине с начала вспышки коронавирус подхватили 270 587 человек. В регионах ситуация следующая:

г. Киев — 28090 случаев (+397);

Харьковская область — 25625 случаев (+439);



Львовская область — 23129 случаев (+341);

Одесская область — 17047 случаев (+277);



Черновицкая область — 16649 случаев (+161);

Тернопольская область — 16250 случаев (+258);



Ивано-Франковская область — 15580 случаев (+201);

Ровенская область — 14868 случаев (+172);

Киевская область — 11525 случаев (+216);



Закарпатская область — 11042 случая (+107);

Волынская область — 9955 случаев (+164);

Днепропетровская область — 9272 случая (+305);



Хмельницкая область — 9230 случаев (+219);

Житомирская область — 8661 случай (+197);



Винницкая область — 7726 случаев (+89);

Сумская область — 7485 случаев (+205);

Донецкая область — 5961 случай (+262);



Черкасская область — 5849 случаев (+181);

Черниговская область — 5812 случаев (+191);

Запорожская область — 5762 случая (+173);

Полтавская область — 4906 случаев (+285);



Николаевская область — 4867 случаев (+159);

Херсонская область — 2024 случая (+39);

Луганская область — 1917 случаев (+65);



Кировоградская область — 1355 случаев (+30);

Победили коронавирус еще 2152 украинца. Теперь общее количество тех, кто выздоровел, достигает 116 562 человек. А вот тех, чьи жизни унес Covid-19, стало уже 5122.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине хотят продлить карантин. В Минздраве уже определились с датой.

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