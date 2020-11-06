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Коронавирус в Украине: какие регионы поражены больше всего

Впервые с начала вспышки в Киеве за сутки обнаружили более тысячи новых инфицированных коронавирусом

сегодня, 09:22
Автор:

Виолетта Комаровская

В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 9721 пациента. Этот показатель близок к рекорду, но все же недостаточно высок, чтобы его побить. Новые данные статистики опубликованы на сайте СНБО.

Коронавирус в Украине: какие регионы поражены больше всего

Статистика коронавируса. Фото: AP

Собственный рекорд в этот раз побил Киев. Число больных с Covid-19 всего за сутки выросло здесь на 1002 человека. Показатель выше тысячи впервые фиксируют не только в столице. Такого стремительного прироста с начала пандемии еще не было ни в одном другом регионе.

На втором месте по темпам распространения инфекции сейчас Харьковская область, где еще 801 больной. На третьем — Житомирская. Там врачи за вчера обнаружили 591 инфицированного.

В целом с начала вспышки коронавирус в Украине подхватили 440 188 человек. В регионах ситуация такова: 

г. Киев — 42375 случаев (+1002)

Харьковская область — 41131 случай (+801)

Львовская область — 32425 случаев (+356); 

Одесская область — 27392 случая (+554);

Черновицкая область — 24079 случаев (+371)

Ивано-Франковская область — 23032 случая (+511);

Тернопольская область — 21708 случаев (+209);

Ровенская область — 21026 случаев (+355);

Киевская область — 18763 случая (+434);

Хмельницкая область — 18438 случаев (+449);

Житомирская область — 17189 случаев (+591);

Днепропетровская область — 17014 случаев (+414);

Закарпатская область — 16268 случаев (+419);

Волынская область — 15313 случаев (+424)

Сумская область — 13635 случаев (+439);

Донецкая область — 13128 случаев (+255);

Запорожская область — 12196 случаев (+446);

Винницкая область — 11923 случая (+279);

Полтавская область — 11337 случаев (+258)

Черкасская область — 10292 случая (+207);

Черниговская область — 9787 случаев (+285);

Николаевская область — 9605 случаев (+299);

Херсонская область — 5027 случаев (+175);

Луганская область — 4214 случаев (+110)

Кировоградская область — 2891 случай (+78).

Рекорд в Украине зафиксировали по количеству тех, кто выздоровел. За вчера их число выросло на 10 762. Тех, кто победил Covid-19, теперь в Украине 195 544. 

Умер, вместе с тем, еще 201 пациент. А общее число погибших достигло 8125 человек. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине могут ввести карантин выходного дня.


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Источник: https://covid19.rnbo.gov.ua/
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