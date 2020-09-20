Коронавирус в Украине: актуальная статистика

Коронавирусная инфекция в Украине пока не сбавляет темпы, хотя по сравнению с вчерашним днем, прирост заболеваемости немного снизился. На сегодняшний день, в стране на COVID-19 болеет 94 609 человек. Такие данные предоставил сайт СНБО.

В Украине за прошлые сутки зафиксировано 2966 новых случаев заболевания. Больше всего вирус "атакует" Киев (19 483 человек (+343 за сутки), Львовскую (18 317 человек (+188) и Харьковскую (14 888 человек (+424) области.

Еще у около 240 тысяч человек есть подозрения на COVID-19. Всего с начала пандемии от заболевания умерло 3 557 человек, из них 41 - за минувшие сутки. При этом, 77 512 украинцам удалось победить коронавирус, из них 758 - вылечились за прошлые сутки.

Наименьшее количество новых случаев заболевания фиксируют в Кировоградской (+12 человек), Луганской (+19 человек) и Херсонской (+23 человека) областях.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что итальянская компания создала тест, который помогает определить наличие коронавируса в организме человека всего за 12 минут.

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