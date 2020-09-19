Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано более трех тысяч новых случаев заражения

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Татьяна Веремеева
Согласно данным Центра общественного здоровья
в Украине официально зарегистрировано 172 712 случаев инфицирования
коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 3240 случаев
заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения
Украины в Facebook.
По состоянию на 9:00 19 сентября в нашей
стране из-за коронавируса уже умерли 3526 человек. В то же время 76 754 человека
выздоровели.
Кроме официально подтвержденных случаев
заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 3381 сообщение о подозрении
заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на
COVID-19 уже достигло 237 045. Всего проведено 2 014 923 тестирований методом ПЦР. За сутки
выздоровели 1268 человек.
Случаи заражение коронавирусом:
- Винницкая область – 5200 случаев;
- Волынская область – 6783 случая;
- Днепропетровская область – 3878 случаев;
- Донецкая область – 2371 случай;
- Житомирская область – 4931 случай;
- Закарпатская область – 9110 случаев;
- Запорожская область – 2829 случаев;
- Ивано-Франковская область – 12 212 случаев;
- Кировоградская область – 973 случая;
- г. Киев – 19 140 случаев;
- Киевская область – 7611 случаев;
- Львовская область – 18 129 случаев;
- Луганская область – 735 случаев;
- Николаевская область – 2374 случая;
- Одесская область – 11 205 случаев;
- Полтавская область – 1461 случай;
- Ровненская область – 11 015 случаев;
- Сумская область – 2916 случаев;
- Тернопольская область – 11 016 случаев;
- Харьковская область – 14 464 случая;
- Херсонская область – 790 случаев;
- Хмельницкая область – 4481 случай;
- Черновицкая область – 12 917 случаев;
- Черкасская область – 2983 случая;
- Черниговская область – 3188 случаев.
Данных с временно оккупированных территорий
АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодня
нет.
Ранее "Комментарии" писали, Министерства здравоохранения Франции и Испании
18 сентября сообщили о наибольшем
количестве новых заражений коронавирусом за все время пандемии в мире.
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