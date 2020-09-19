Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано более трех тысяч новых случаев заражения

Согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 172 712 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 3240 случаев заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.



По состоянию на 9:00 19 сентября в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 3526 человек. В то же время 76 754 человека выздоровели.

Кроме официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 3381 сообщение о подозрении заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19 уже достигло 237 045. Всего проведено 2 014 923 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 1268 человек.

Случаи заражение коронавирусом:

- Винницкая область – 5200 случаев;

- Волынская область – 6783 случая;

- Днепропетровская область – 3878 случаев;

- Донецкая область – 2371 случай;

- Житомирская область – 4931 случай;

- Закарпатская область – 9110 случаев;

- Запорожская область – 2829 случаев;

- Ивано-Франковская область – 12 212 случаев;

- Кировоградская область – 973 случая;

- г. Киев – 19 140 случаев;

- Киевская область – 7611 случаев;

- Львовская область – 18 129 случаев;

- Луганская область – 735 случаев;

- Николаевская область – 2374 случая;

- Одесская область – 11 205 случаев;

- Полтавская область – 1461 случай;

- Ровненская область – 11 015 случаев;

- Сумская область – 2916 случаев;

- Тернопольская область – 11 016 случаев;

- Харьковская область – 14 464 случая;

- Херсонская область – 790 случаев;

- Хмельницкая область – 4481 случай;

- Черновицкая область – 12 917 случаев;

- Черкасская область – 2983 случая;

- Черниговская область – 3188 случаев.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодня нет.

Ранее "Комментарии" писали, Министерства здравоохранения Франции и Испании 18 сентября сообщили о наибольшем количестве новых заражений коронавирусом за все время пандемии в мире.

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