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Прорыв в медицине: создан самый быстрый тест на коронавирус

Результаты тестирования будут известны уже через 12 минут

сегодня, 12:11
Автор:

Владимир Лавский

Итальянская компания Menarini Diagnostics создала экспресс-тест на коронавирус, который покажет результат уже через 12 минут. Об этом сообщает информационное агентство ANSA.

Прорыв в медицине: создан самый быстрый тест на коронавирус

В самой компании заявляют, что данный тест поможет не только определять, заражен человек или нет, а и покажет результат по наличию или отсутствию антител в организме. 

С другой стороны, швейцарская фармацевтическая компания Roche заявила, что в конце сентября запустит тест на коронавирус, который будет показывать результат за 15 минут.

Как ранее сообщали "Комментарии", за прошедшие сутки в Украине рекордное число зараженных на коронавирус. 

Как сообщает пресс-служба МОЗ на официальной странице в “Фейсбук”, за сутки заболело 3584 человека. Это на полтысячи инфицированных больше, нежели днем ранее. Так, согласно официальной статистике, в Украине COVID-19 подтвердился у 166 244 человека. Увы, 3400 украинцев скончались в результате осложнений (60 за сутки). Тем временем 73 913 человека выздоровели. В "лидерах" по темпу инфицирования - Киев, а также Львовская и Харьковская области. 


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