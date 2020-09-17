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Такого еще не было: коронавирусом заболело рекордное количество украинцев (карта инфицирования)

Увы, 3400 украинцев скончались в результате осложнений

сегодня, 09:04
Автор:

Елена Волкова

После череды антирекордов, которыми едва ли не каждый день сентября коронавирус удивляет украинцев, сегодня COVID-19 вновь поднял планку. Как сообщает пресс-служба МОЗ на официальной странице в “Фейсбук”, за сутки заболело 3584 человека, что более чем на полтысячи инфицированных больше, нежели днем ранее.

Такого еще не было: коронавирусом заболело рекордное количество украинцев (карта инфицирования)

Так, согласно официальной статистике, в Украине COVID-19 подтвердился у 166 244 человека. Увы, 3400 украинцев скончались в результате осложнений (60 за сутки). Тем временем 73 913 человека выздоровели. В "лидерах" по темпу инфицирования - Киев, а также Львовская и Харьковская области, где, к слову, коронавирусом заболел даже мэр.


Ранее "Комментарии" сообщали, что жителей разных уголков Земли в нынешнем году объединила общая проблема – пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения. И если одним пришлось просто привыкать к удаленной работе, то другим – еще и совмещать работу из дому с воспитанием детей, которых тоже отправили на карантин. На фоне этих событий очень актуальной стала проблема эмоционального выгорания.


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