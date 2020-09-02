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Коронавирус подхватил еще один депутат из Батькивщины

Нардеп второй день подряд остается на самоизоляции

сегодня, 13:40
Автор:

Виолетта Комаровская

Еще один народный депутат из "Батькивщины" оказался среди жертв коронавируса. В этот раз инфекцию подцепил Иван Крулько. О том, что получил положительный тест на Covid-19, он сам написал на своей странице в Facabook.

Неважно избранник из "Батькивщины" почувствовал себя накануне. Симптомы были характерными для коронавируса, поэтому народный депутат сразу же пошел сдавать тест. Тот оказался положительным.

Коронавирус подхватил еще один депутат из Батькивщины

Иван Крулько. Фото: "Батькивщина"

"Я нахожусь на самоизоляции еще со вчера. Чувствую себя так, словно у меня легкая форма гриппа. Все советы и рекомендации врачей я соблюдаю, поэтому надеюсь, что скоро смогу вернуться к работе", - написал Крулько. 

Также нардеп сделал снимок результатов своего теста на коронавирус и тоже выложил его в соцсеть. При этом поблагодарил всех, кто пожелал ему здоровья и скорейшего выздоровления. 

"Желаю всем не болеть и обязательно себя беречь", - добавил депутат.

Напомним, что все еще не может оправиться от коронавируса лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. О том, что политик заболела, стало известно еще 23 августа. Состояние Тимошенко врачи оценивали, как тяжелое. Сегодня она впервые рассказала о своем самочувствии сама. 


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