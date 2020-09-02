Коронавирус подхватил еще один депутат из Батькивщины

Еще один народный депутат из "Батькивщины" оказался среди жертв коронавируса. В этот раз инфекцию подцепил Иван Крулько. О том, что получил положительный тест на Covid-19, он сам написал на своей странице в Facabook.

Неважно избранник из "Батькивщины" почувствовал себя накануне. Симптомы были характерными для коронавируса, поэтому народный депутат сразу же пошел сдавать тест. Тот оказался положительным.

Иван Крулько. Фото: "Батькивщина"

"Я нахожусь на самоизоляции еще со вчера. Чувствую себя так, словно у меня легкая форма гриппа. Все советы и рекомендации врачей я соблюдаю, поэтому надеюсь, что скоро смогу вернуться к работе", - написал Крулько.

Также нардеп сделал снимок результатов своего теста на коронавирус и тоже выложил его в соцсеть. При этом поблагодарил всех, кто пожелал ему здоровья и скорейшего выздоровления.

"Желаю всем не болеть и обязательно себя беречь", - добавил депутат.

Напомним, что все еще не может оправиться от коронавируса лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. О том, что политик заболела, стало известно еще 23 августа. Состояние Тимошенко врачи оценивали, как тяжелое. Сегодня она впервые рассказала о своем самочувствии сама.

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