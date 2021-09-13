Коронавирус не преграда для путешествий: топ-10 стран, которые больше всего интересуют украинцев

Для граждан Украины функционирует интерактивная карта, по которой украинцы могут отслеживать данные по въезду в ту или иную страну во время пандемии. Анализируя эти данные в МИД Украины обнародовали список стран, которые больше всего интересны украинцам. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу МИД.

Путешествия Фото из открытых источников

В МИД говорится, что приложением уже воспользовалось больше 10 миллионов раз. Что же касается стран, которые больше всего в приоритете у украинцев, то это Польша, Италия, Испания, Турция и Греция. Не попали в первую пятёрку, но все равно в приоритете такие страны, как Германия, Чехия, Франция, Португалия и Кипр.

В ведомстве подчеркивают, пандемия внесла свои коррективы в туристической отрасли, но большинство из стран по-прежнему открыты для въезда граждан из Украины, хоть и время от времени пересматривают правила въезда. Есть государства, которые принимают документы, подтверждающие полный курс вакцинации или негативный тест на коронавирус, а есть и такие страны, которые в обязательном порядке требуют от туристов самоизоляции по приезду.

Читайте также на портале "Комментарии" — Турция назвала единственный способ деоккупировать украинский Крым. Военный способ даже не рассматривается.

Также читайте на "Комментариях" — Италия открылась для украинцев, выставив всего одно условие. Украинцам, которые планируют посетить Италию, нужно знать, что без полного курса вакцинации неделю после приезда придется провести, отправившись на самоизоляцию. В Италии признаны прививки следующими вакцинами: Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!