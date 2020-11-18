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Коронавирье, карантец, ковидло - пандемия зародила десятки новых слов, связанных с коронавирусом

По словам лингвистов, такая языковая игра помогает психологически адаптироваться к нынешним трудностям в жизни людей

сегодня, 05:40
Автор:

Дмитрий Симоненко

Ученые-лингвисты выяснили, что в связи с эпидемией коронавируса языки пополнились новыми жаргонизмами, связанными с заболеванием.  

Коронавирье, карантец, ковидло - пандемия зародила десятки новых слов, связанных с коронавирусом

Так, известно, что в обиходе люди стали использовать производные от слов, связанных с пандемией и другими словами. Например, коронавирье, карантец, ковидло, макароновирус и гречкохайп (нездоровое поведение покупателей, из-за ажиотажа, связанного с возможным дефицитом макаронных изделий и гречки), маскобесье, вируспруденция, карантэ (невозмутимость и спокойствие при самоизоляции), расхламинго (активная генеральная уборка во время вынужденного нахождения дома во время карантина).

Также ученые рассказали, что появились лингвистические понятия, которые характеризуют людей по их отношению к пандемии — коронапофигисты, ковигисты, карантье (владелец собаки, создавший состояние на сдаче в аренду животного для выгула), голомордые (те, кто отказываются носить маски).

Такое появление COVID-жаргонизмов появилось во многих языках. Так, в  Финляндии, по словам ученых, пандемия зародила десятки новых слов, корень которых составляет "korona": koronavelka (кредит от государства для оплаты расходов в условии эпидемии), koronatuki (господдержка для фирм и организаций), koronakuri (коронная дисциплина), koronalinko (зараженный или место скопления людей, где можно подцепить "корону"), koronapakolainen (человек, предпочитающий жить в отдалении от городов во избежание заражения коронавирусом.

В Швеции появились в обиходе слова с тем же корнем — coronasjuk или coronadrabbad (заболевший коронавирусом), coronaavstand (социальная дистанция из-за коронавируса), coronaoffer (погибший от инфекции), coronatider (сезон, когда уровень заболеваемости коронавирусной болезнью возрастает), coronahalsning (приветствие без физического контакта).

Кроме того, в Швеции появилось составное слово tegnelleffekten ("эффект Тегнелла"), первая часть которого включает фамилию главного эпидемиолога страны Андерса Тегнелла, который во время выступлений о состоянии дел в стране в отношении коронавируса стал воплощением самого спокойствия и уравновешенности. Именно для характеристики такого поведения и применяется tegnelleffekten.

В Испании также появились новые слова, связанные с коронавирусом. Сoronials (дети, рожденные во время эпидемии), coronaburro (корона-ослик) и иронический призыв к al confinamiento (конфиттинг — увеличение веса при отсутствии физических упражнений и наличии лишних калорий), balconazis (балконнаци — люди, оскорбляющие тех, кто ходит по улице).

Ранее "Комментарии" писали о том, что еще один вирус продолжает убивать людей, пока длится пандемия коронавируса.


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Источник: https://www.interfax.ru/russia/737488
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