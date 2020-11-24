Королева Великобритании пожаловала титул барона Сибирского сыну бизнесмена из РФ

Российский бизнесмен и издатель Евгений Лебедев получил дворянский титул от королевы Великобритании. Царственная особа Елизавета Вторая пожаловала сыну российского бизнесмена титул барона Хэмптонского и Сибирского. Об этом сказано в правительственном бюллетене The Gazette.

"Королева была рада жалованной грамотой, скрепленной Большой государственной печатью, присвоить пожизненный титул барона Соединенного Королевства Евгению Александровичу Лебедеву под именем барона Лебедева из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации", — гласит объявление.

Отмечается, что Лебедев, который выпускает газеты Evening Standard и Independent является первым пэром из России. Согласно законодательству Соединенного Королевства, он войдет в состав пожизненных членов палаты лордов и, фактически, внесет свою часть в управление Великобританией исходя из обязанностей членов правительства.

Свой титул он получил за заслуги в области медиа и благотворительность.

Как сообщал портал "Комментарии", Королева и герцог Эдинбургские отметили 73-ю годовщину своей свадьбы. В 21 год еще будучи принцессой, Елизавета вышла замуж за лейтенанта Филипа Маунтбеттена. Это произошло 20 ноября 1947 года. С тех пор они вместе. Примечательно, что их супружеский стаж превышает всех британских суверенов.

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