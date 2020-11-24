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Королева Великобритании пожаловала титул барона Сибирского сыну бизнесмена из РФ

Евгению Лебедеву дали титул за развития медиа и благотворительность

сегодня, 17:16
Автор:

Сергей Медведев

Российский бизнесмен и издатель Евгений Лебедев получил дворянский титул от королевы Великобритании. Царственная особа Елизавета Вторая пожаловала сыну российского бизнесмена  титул барона Хэмптонского и Сибирского. Об этом сказано в правительственном бюллетене The Gazette.

Королева Великобритании пожаловала титул барона Сибирского сыну бизнесмена из РФ

"Королева была рада жалованной грамотой, скрепленной Большой государственной печатью, присвоить пожизненный титул барона Соединенного Королевства Евгению Александровичу Лебедеву под именем барона Лебедева из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации", — гласит объявление.

Отмечается, что Лебедев, который выпускает  газеты Evening Standard и Independent является первым пэром из России. Согласно законодательству Соединенного Королевства, он войдет в состав пожизненных членов палаты лордов и, фактически, внесет свою часть в управление Великобританией исходя из обязанностей членов правительства.

Свой титул он получил за заслуги в области медиа и благотворительность.

Как сообщал портал "Комментарии", Королева и герцог Эдинбургские отметили 73-ю годовщину своей свадьбы. В 21 год еще будучи принцессой, Елизавета вышла замуж за лейтенанта Филипа Маунтбеттена. Это произошло 20 ноября 1947 года. С тех пор они вместе. Примечательно, что их супружеский стаж превышает всех британских суверенов.

 


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Источник: https://www.thegazette.com/
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