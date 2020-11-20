Британская королевская семья отмечает годовщину свадьбы

Королева и герцог Эдинбургские отметили 73-ю годовщину своей свадьбы. В 21 год еще будучи принцессой, Елизавета вышла замуж за лейтенанта Филипа Маунтбеттена. Это произошло 20 ноября 1947 года. С тех пор они вместе. Примечательно, что их супружеский стаж превышает всех британских суверенов.

В честь своего праздника, супруги опубликовали фото, на котором они открывают открытку от детей герцога и герцогини Кембриджских. Оригинальный подарок своими руками смастерил принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Открытку украсили цифрой 73.

Фотографию сделали в начале этой недели в Дубовой комнате Виндзорского замка.

Как сообщал портал "Комментарии", 94-летняя королева Елизавета II впервые вышла на работу с того момента, как начался карантин. Она готова снова приступить к выполнению своих монарших обязанностей. Ранее королева Елизавета ІІ выиграла суд у бывшего дворецкого принца Чарльза. Она выиграла судебную тяжбу, чтобы помешать бывшему дворецкому принца Чарльза зарегистрировать торговую марку The Royal Butler (Королевский дворецкий).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!