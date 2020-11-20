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Британская королевская семья отмечает годовщину свадьбы

Королевская пара вместе уже 73 года

сегодня, 11:49
Автор:

Сергей Медведев

Королева и герцог Эдинбургские отметили 73-ю годовщину своей свадьбы. В 21 год еще будучи принцессой, Елизавета вышла замуж за лейтенанта Филипа Маунтбеттена. Это произошло 20 ноября 1947 года. С тех пор они вместе. Примечательно, что их супружеский стаж превышает всех британских суверенов.

Британская королевская семья отмечает годовщину свадьбы

В честь своего праздника, супруги опубликовали фото, на котором они  открывают открытку от детей герцога и герцогини Кембриджских. Оригинальный подарок своими руками смастерил принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Открытку украсили цифрой 73.

Фотографию сделали в начале этой недели в Дубовой комнате Виндзорского замка.

Британская королевская семья отмечает годовщину свадьбы - фото 2

Как сообщал портал "Комментарии", 94-летняя королева Елизавета II впервые вышла на работу с того момента, как начался карантин. Она готова снова приступить к выполнению своих монарших обязанностей. Ранее королева Елизавета ІІ выиграла суд у бывшего дворецкого принца Чарльза. Она выиграла судебную тяжбу, чтобы помешать бывшему дворецкому принца Чарльза зарегистрировать торговую марку The Royal Butler (Королевский дворецкий). 

 


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Источник: https://www.bbc.com/news/uk-55007202
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