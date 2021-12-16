Корниенко: в Украине до 2024 года будет «машинное» голосование на выборах

Александр Корниенко. Фото из открытых источников

В Украине планируется к 2024 году ввести "машинное" голосование на выборах. Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко в интервью изданию "РБК-Украина".





По его словам, это позволит увеличить мотивацию граждан участвовать в выборах. Ведь эта система давно работает в других странах. Если такую идею удастся воплотить, то бюллетени электорат будет бросать не в прозрачные урны, как привыкли, а в специальную машину, которая подсчитывает голоса. Корниенко убежден, что это сделает невозможным фальсификации на участках и разного рода манипуляции с протоколами, которые присущи украинским выборам.

Однако такие нововведения изрядно ударят по бюджету страны. Каждый из 30 тысяч участков в Украине нужно будет оборудовать по меньшей мере двумя такими приборами. Стоимость одной машины на сегодняшний день от 400 до 700 евро. Всего на реализацию проекта нужно выделить около 30 млн евро, это примерно 7 млрд гривен. Также необходимо провести обучение для членов комиссий, которые будут обслуживать приборы.

"Я думаю, до 2024 года можно говорить об экспериментах с "машинным" голосованием, учитывая имеющиеся средства. Если мы сможем найти на это несколько миллионов гривен, хотя бы до миллиарда, сможем во всех крупных городах его запустить, где большие участки и долго длится подсчет голосов", – пояснил Корниенко.

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