Президент отменил выборы мэра Кривого Рога из-за вероятного проигрыша кандидата от партии, - эксперт

Днепропетровская облпрокуратура якобы по команде из Офиса президента снова открыла
уже расследованные и закрытые за отсутствие состава преступления
уголовные дела по событиям десятилетней давности против первого
заместителя мэра Кривого Рога Евгения Удода и требует 9 млн грн залога.
Об этом заявил эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай.
По его словам, само дело возобновлено 10.12.21, а 15.12.21 Удоду уже
вручено сообщение о "подозрении". Об этом пишут "Українські новини".
Кривой Рог, фото из открытых источников
"Неспособность выиграть выборы мэра в родном городе толкает власть на неадекватные шаги. Она дала команду не проводить в Кривом
Роге внеочередные выборы мэра, которые были запланированы на март 2022. Президент понимает, что любой его кандидат проиграет в один тур. Криворожская
команда в 2020 году уже выиграла один раз у "Слуг народа" выборы мэра.
Сейчас открыто говорят, что центральная власть готова на все, чтобы они
не только не шли на выборы, но и не занимались альтернативным
расследованием смерти городского головы Константина Павлова и двух его
братьев", — прокомментировал ситуацию Гайдай.
"Рейтинг представителей "Слуг" упал по всей стране, в т.ч. в Кривом
Роге. Поэтому вопрос о назначении парламентом выборов мэра был снят
перед самым голосованием, хотя был в повестке дня. О необходимости
назначить выборы заявляют эксперты, в т.ч. Общественная сеть "Опора"", — уверен Гайдай.
Эксперт отмечает, что в течение всего 2021 года Кривой Рог "трусили"
силовики: "До 100 человек проверяющих сидят в исполкоме, идут обыски,
"маски-шоу", применяются прочие инструменты давления. При том, что весь
бюджет города за три года – всего 24 млрд грн, силовики раздули отчет о
якобы "нарушениях" на фантастические 27 млрд грн. Желая выслужиться,
проверяющие вменяют в вину городской власти введение льготного проезда
для горожан, выплату зарплат врачам и учителям, бесплатное питание
детей, обеспечение криворожан льготными лекарствами, неповышение тарифов
на тепло и воду и так далее"
Понимая, что на таких "материалах" невозможно снять кандидатов от
Криворожской команды с выборов, власть перешла к обычному
шантажу – силовикам пришла команда арестовать и посадить под любым
предлогом первого зама мэра Кривого Рога Евгения Удода, фактически взяв
его в политические заложники.
"Все мы помним и силовые захваты горисполкома, и повторные незаконные
выборы мэра Кривого Рога в 2016 году, когда с треском проиграл Семен
Семенченко, и более чем 500 проверок, которые закончились ничем. Одним
из эпизодов этого политического конфликта было задержание заместителя
начальника управления градостроения и архитектуры Нетяженко. В тюрьме на
Нетяженко было оказано давление и он подписал
абсурдные показания. Будто бы Евгений Удод, который ни разу в жизни с
ним даже не разговаривал наедине, а только в рамках общих совещаний,
угрожал "применить к нему пистолет". Наедине, без свидетелей. И
доказательств нет, как и быть не могло, так как не было самого факта", —
сказал адвокат Евгения Удода Дмитрий Манелюк.
Как отметил адвокат, "позже стало известно, что силовики придумали
этот эпизод и заставили Нетяженко подписать показания, угрожая бандитами
и шантажируя двумя детьми-инвалидами, чтобы подвести Удода не под
экономическую, а под уголовную статью, которая не предусматривает залог.
При этом все понимали, и сейчас понимают, что дело рассыплется в суде,
но целью было посадить Евгения Удода в камеру, а там применять различные
меры воздействия".
"Дело абсурдное, естественно оно рассыпалось и было закрыто, но
теперь оно открыто заново. Очень надеемся, что те, кто давал команду его
возобновить, хотя бы его читали. Второй эпизод касается 2011 года и связан с решениями
Днепропетровского областного совета, принятыми депутатами на сессии. На
тот момент Удод был председателем облсовета. Решение облсовета №160-8/VI
от 12.08.2011 года касалось приема объектов недвижимого имущества
(бесхозные электросети) на баланс коммунального предприятия
"Электросети-Южное". В связи с тем, что это имущество в 2013 году КП
"Электросети-Южное" (без какого бы то ни было участия облсовета) было
продано за 9,7 миллионов гривен (сумма ущерба по мнению прокуроров 357
723 грн) ПАТ ДТЭК "Днепроблэнерго", прокуратура усматривает в решении
облсовета "преступный умысел". При этом ни решение сессии, ни вопросы,
связанные с продажей, не были до сегодняшнего дня ни опротестованы
прокуратурой, ни оспорены в суде", — подчеркнул Манелюк.
"Действия Банковой и подконтрольных ей силовиков напоминают
колумбийскую наркомафию, которая брала в заложники друзей и
представителей семей, чтобы родственники делали то, что надо мафии. Но
эта "кокаиновая дорожка страха" ничего хорошего не предвещает. Если это
получится в Кривом Роге, аналогичные прецеденты могут начаться и в
других городах", — отметил Валентин Гайдай.
По мнению Гайдая, проблемой для Банковой является и то, что
криворожане уверены, что их мэра — Константина Павлова убили. И именно
криворожская команда, проводя альтернативное расследование, не дает
центральной власти манипулировать фактами и грубо смонтированным видео о
якобы самоубийстве, которое "слили" в соцсети. После смерти
второго брата мэра, вдова Константина Павлова – Елена сделала видео обращение.