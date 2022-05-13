Корабли Черноморского флота выведены в море: к чему готовиться – какие новые цели поставил Путин

Согласно данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты наращивают системы противовоздушной обороны в западной части Крымского полуострова. А корабли Черноморского флота РФ, имеющие на борту ракетное оружие, выведены в море. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чем говорят подобные действия агрессора.

Корабли Черноморского флота. Фото: из открытых источников

Смещение акцента на противостояние ВСУ в Черноморском акватории – это не сигнал, а набат властям Молдовы, Болгарии, Румынии

По словам политического эксперта Светланы Кушнир, ситуация первой декаде мая показала, что противник готовится отражать возможные атаки на Крымский полуостров, а также продолжит пробивать сухопутных коридор до Приднестровья.

"Массированные ракетные удары с моря по Одессе, по Кременчугу, по стратегическим инфраструктурным объектам со стороны россиян усилились, – отмечает эксперт. – Высшее руководство росармии готовится к защите своих позиций в аннексированной АРК на фоне сообщений наших западных союзников о предоставлении ВСУ тяжелого вооружения, способного поражать цели свыше 150 км. Размещения ПВО в районе стратегической артерии, питающей всю южную группировку РФ и ВМС РФ в Крыму – Крымского моста, – тому подтверждение".

Светлана Кушнир подчеркивает, что без кораблей с орудием большой дальности Россия не имеет на сегодня преимущества в северо-западной части Черного моря. Об этом, к примеру, говорят бои за стратегический пункт – остров Змеиный.

"Подобные движения оккупантов могу значить одно – россфедерация, положив на алтарь войны 27 тысяч военнослужащих, сотни танков и авиации, решила продолжить воплощать в жизнь безумный план Путина по отсечению Украины от морских портов, захвату Николаевской и Одесской областей, соединению группировки с военным контингентом в Приднестровье. Смещение акцента на противостояние ВСУ в Черноморском акватории – это не сигнал, а набат властям Молдовы, Болгарии, Румынии, что активные боевые действия, о которых они сейчас узнают из новостей об украино-российской войне, очень быстро могут стать их жуткой реальностью", – предупреждает эксперт.

Она прогнозирует, что в ближайшее время нам придется переживать новые атаки российскими ракетами с моря. Особенно это будет касаться Одессы, Черноморска, Николаева.

"Наши самые важные для экономики мощности сейчас находятся там – это логистические хабы, морские порты, железнодорожные ветки, – поясняет Светлана Кушнир. – Задача западных союзников – работать на упреждение подобных атак. Но задача во многом – рисковая для морских держав-членов НАТО. С одной стороны, если в украинские порты или в нейтральные воды сейчас войдет британский или американский военные корабли, это может сдержать натиск РФ. С другой – в больной голове Путина такие действия могут воспламенить тезис "россияне воюют с Западом, а не с Украиной" и спровоцировать на столкновения с военно-морскими силами стран Североатлантического альянса. Нам же, как говорил классик, "своє робити": верить в ВСУ, помогать им приблизить победу, восстанавливать даже в нынешних сложнейших условиях экономику".

Нам следует сделать так, чтобы бить оккупантам было не из чего, не откуда

Политолог Дмитрий Воронков рассуждает так:

"Если опираться на военную тактику и географию, такие действия рашистов свидетельствуют об их намерении подтянуть свои силы с моря к Херсонщине. В частности, чтобы противостоять возможному контрнаступлению ВСУ, деоккупации. А параллельно можно ожидать усиления ракетных обстрелов Одессы. Нельзя исключать и того, что мы видим превентивные меры захватчиков, связанные с боязнью нанесения ракетных ударов уже по ним".

При этом, акцентирует эксперта, в случае контрнаступления ВСУ на Херсон рашисты могут обстрелять его ракетами, а вину традиционно возложить на украинскую сторону.

"У нас есть "Гарпуны", "Нептун", импортные противокорабельные ракеты, стреляющие на довольно большие расстояния. И вряд ли рашисты, после потери крейсера "Москва" и ряда других судов, будут рисковать и подходить близко к нашим берегам. Так что бить будут, скорее всего, издали. И нам следует сделать так, чтобы бить оккупантам было не из чего, не откуда", – отмечает Дмитрий Воронков.

Действенной мерой противодействия оккупантам на море могло бы стать присутствие там судов стран-членов НАТО, считает он. Но в данный момент это сделать сложно по ряду причин. Включая перекрытый Босфор, что, впрочем, не дает и рашистам подтянуть в Черное море дополнительные силы.

Читайте также на портале "Комментарии" — РФ придется отказаться от создания "котла" Изюм-Славянск-Дебальцево.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!