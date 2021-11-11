Конвейер по подделке сертификатов вакцинации – какую технологию придумали в Одессе

СБУ обнаружили группу одесситов, создавших конвейер для производства поддельных сертификатов о вакцинации, сообщает пресс-служба ведомства.

СБУ провела обыск у подозреваемых в подделке сертификатов вакцинации - фото пресс-службы

В одесском медицинском заведении над фальсификацией работала группа из трех злоумышленников, которые в течение полугода изготовляли около 100 подделок ежемесячно. Имена граждан, воспользовавшихся их услугами, сейчас устанавливаются.

Каждый из фигурантов дела специализировался на определенном направлении работы. Посредник искал людей, заинтересованных в подделке сертификата о вакцинации, при чем люди должны быть "надежными". После этого медицинская сестра заполняла фальшивые документы о вакцинации, а врач вносил данные в информационную систему.

"Клиенты" в итоге имели возможность получить сертификат о вакцинации, на самом деле не посетив ни одного прививочного пункта или медицинского учреждения. За это они платили от одной до двух тысяч гривен.

Правоохранители провели обыски в квартирах и по месту работы подозреваемых. Обнаруженные там предметы станут доказательствами незаконной деятельности:

— фейковые документы, подтверждающие прививку, которой не было;

— компьютер, используемый для работы с информационной системой;

— мобильные телефоны, в которых сохранилась переписка с "клиентами";

— банковские карточки, на которых видны транзакции средств за "услуги".

Фигурантам дела вскоре объявят подозрение о совершении преступления. Если суд сочтет их виновными по ч. 3 ст. 354 Уголовного кодекса Украины, они могут получить максимальное наказание – заключение сроком на два года. Менее тяжелые наказания за подделку сертификатов – 17 тыс. грн. или арест от шести месяцев до двух лет.

Граждане, воспользовавшиеся услугами подозреваемых в мошенничестве, могут быть наказаны также двумя годами заключения.

Минздрав Украины планирует ввести амнистию для тех, кто купил фальшивый сертификат о вакцинации. Больше об этом издание "Комментарии" публиковало в статье по ссылке.





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