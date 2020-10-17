Конкурс кандидатов в состав 26-й Украинской Антарктической Экспедиции составляет более 8 человек - НАНЦ

Прием заявок на участие в конкурсе по включению в состав зимовального отряда 26-й Украинской Антарктической Экспедиции на станцию "Академик Вернадский" подошел к концу сегодня 16 октября. Количество желающих оказалось более 8 человек на 1 место. Об этом сообщает на пресс-служба Национального антарктического научного центра.

Фото: НАНЦ

По словам представителей научного центра, в этом году они получили более 100 заявок, что примерно на 20 больше, чем в прошлом. Возможной причиной увеличения количества желающих провести год в экстремально-холодных условиях связано с тем, что впервые за 20 лет ведомству удалось увеличить оплату труда полярникам, и теперь она хотя бы частично компенсирует те условия труда, на которые соглашаются кандидаты.

Директор НАНЦ Евгений Дикий отметил увеличение количества женщин среди желающих работать в Антарктиде. По его словам, они подавали заявки преимущественно на научные должности.

Известно, что всего на конкурс по отбору полярников в 26-й УАЭ подали заявки 103 кандидата: 84 мужчины и 19 женщин, это — более 8 кандидатов на 1 место, поскольку общее количество специалистов, в которых нуждается экспедиция, составляет 12 человек



"Комментарии" сообщили о первом пополнении на станции "Академик Вернадский" в 2020 году.



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