Конкурс кандидатов в состав 26-й Украинской Антарктической Экспедиции составляет более 8 человек - НАНЦ

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Дмитрий Симоненко
Прием заявок
на участие в конкурсе по включению в состав зимовального отряда 26-й Украинской
Антарктической Экспедиции на станцию "Академик Вернадский" подошел к
концу сегодня 16 октября. Количество желающих оказалось более 8 человек на 1 место. Об этом
сообщает на пресс-служба Национального антарктического научного центра.
Фото: НАНЦ
По словам представителей научного центра, в этом году они получили более 100 заявок, что примерно на 20
больше, чем в прошлом. Возможной причиной увеличения количества желающих
провести год в экстремально-холодных условиях связано с тем, что впервые
за 20 лет ведомству удалось увеличить оплату труда полярникам, и теперь она
хотя бы частично компенсирует те условия труда, на которые
соглашаются кандидаты.
Директор НАНЦ Евгений Дикий отметил увеличение количества женщин среди желающих работать в Антарктиде. По его словам, они подавали заявки преимущественно на научные должности.
Известно, что всего на конкурс по отбору полярников в 26-й УАЭ подали заявки 103 кандидата: 84 мужчины и 19 женщин, это — более 8 кандидатов на 1 место, поскольку общее количество специалистов, в которых нуждается экспедиция, составляет 12 человек
"Комментарии"
сообщили о первом пополнении на станции "Академик Вернадский" в 2020 году.
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