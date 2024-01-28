Конец света приближается: ученые установили время на часах Судного дня

Ученые переставили стрелки на часах Судного дня. После обновления мир оказался в 90 секундах до глобальной катастрофы, которая может привести к вымиранию человечества. На решения ученых оказали влияние нынешние военные конфликты в мире, в том числе и война в Украине.



Время на Часах Судного дня остановилось за 90 минут до конца света

Часы Судного дня – это механизм, созданный учеными после Второй мировой войны, чтобы оценить, приближается ли человечество к глобальной катастрофе или концу света. Согласно принятой терминологии, полночь на часах означает момент уничтожения человечества.

Впервые расчеты были использованы в 1947 и указывали, что до уничтожения планеты осталось 7 минут. В январе 2024 года ученые обновили показатели и зафиксировали их на 90 секундах до полуночи, что означает, что мир все дальше погружается в хаос.

Свое решение поставить часы Судного дня на 23:58:30 учёные объяснили тем, что "человечество все еще сталкивается с беспрецедентным уровнем угрозы". Основными угрозами человечеству ученые считают войну в Украине и военный конфликт на Ближнем Востоке.

Ученые обратили внимание на то, что из-за этих событий США, Россия и Китай увеличивают производство вооружения. Новая гонка вооружений может спровоцировать ядерный конфликт, который может привести к уничтожению мира из-за "ошибки или просчета". Кроме того, Иран продолжает обогащать уран, Северная Корея готовится создать ядерное оружие. Также постоянно увеличивают свои ядерные запасы Пакистан и Индия.

Кроме ядерных угроз исследователи часов Судного дня также указывают на опасности из-за изменения климата, биологических угроз и опасностей искусственного интеллекта.

С 1947 года часы Судного дня перемещали 25 раз. Далее к концу света человечество было в 1991 году, когда распался СССР и закончилась холодная война. С тех пор стрелка часов все ближе приближалась к концу света. В 2024 году часы Судного дня остановились за 90 минут до полуночи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что математик из Украины расшифровал "Код да Винчи" и назвал дату конца света.

Также "Комментарии" писали об Илоне Маске, сделавшем прогноз на 2024 год.