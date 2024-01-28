Конец света приближается: ученые установили время на часах Судного дня

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Slava Kot
Ученые переставили стрелки на часах Судного дня. После обновления мир оказался в 90 секундах до глобальной катастрофы, которая может привести к вымиранию человечества. На решения ученых оказали влияние нынешние военные конфликты в мире, в том числе и война в Украине.
Время на Часах Судного дня остановилось за 90 минут до конца света
Часы Судного дня – это механизм, созданный учеными после Второй мировой войны, чтобы оценить, приближается ли человечество к глобальной катастрофе или концу света. Согласно принятой терминологии, полночь на часах означает момент уничтожения человечества.
Впервые расчеты были использованы в 1947 и указывали, что до уничтожения планеты осталось 7 минут. В январе 2024 года ученые обновили показатели и зафиксировали их на 90 секундах до полуночи, что означает, что мир все дальше погружается в хаос.
Свое решение поставить часы Судного дня на 23:58:30 учёные объяснили тем, что "человечество все еще сталкивается с беспрецедентным уровнем угрозы". Основными угрозами человечеству ученые считают войну в Украине и военный конфликт на Ближнем Востоке.
Ученые обратили внимание на то, что из-за этих событий США, Россия и Китай увеличивают производство вооружения. Новая гонка вооружений может спровоцировать ядерный конфликт, который может привести к уничтожению мира из-за "ошибки или просчета". Кроме того, Иран продолжает обогащать уран, Северная Корея готовится создать ядерное оружие. Также постоянно увеличивают свои ядерные запасы Пакистан и Индия.
Кроме ядерных угроз исследователи часов Судного дня также указывают на опасности из-за изменения климата, биологических угроз и опасностей искусственного интеллекта.
С 1947 года часы Судного дня перемещали 25 раз. Далее к концу света человечество было в 1991 году, когда распался СССР и закончилась холодная война. С тех пор стрелка часов все ближе приближалась к концу света. В 2024 году часы Судного дня остановились за 90 минут до полуночи.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что математик из Украины расшифровал "Код да Винчи" и назвал дату конца света.
Также "Комментарии" писали об Илоне Маске, сделавшем прогноз на 2024 год.
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Ермаков
сегодня, 17:12
Ученые занимаются гаданием по поводу конца света. Все прописано в информационном поле Вселенной, в которое имеют частичный доступ некоторые предсказатели, например Ванга. При этом информация будущего изменяется, так как имеются некоторые структуры в космосе, которые могут частично изменять будущее. Жизнь людей в этом столетии будут несколько ухудшаться и так будет до основного катаклизма, когда погибнет 7 млрд человек, а потом оставшиеся жители будут жить стабильно, только уровень жизни будет на уровне первобытного строя, но через 12 тысяч лет уровень жизни людей будет опять соответствовать сегодняшнему. Такова жизнь биологической цивилизации на Земле.