Конец подтоплений еще не скоро: в Укргидроэнерго сделали настораживающее заявление

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Кравцев Сергей
Площадь подтоплений в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС будет увеличиваться, вода начнет спадать примерно через три дня. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "ЭП" рассказал руководитель "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.
Подтопление Херсона. Фото: из открытых источников
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По его словам, не никаких шансов, что Каховскую станцию реально отремонтировать и вновь запустить ее работу. Есть только один путь –придется строить новую ГЭС, демонтировав остатки старой.
Отметим, Украина переживает четвертые сутки после подрыва Каховской ГЭС, уничтоженной российскими оккупантами 6 июня. Президент Украины Владимир Зеленский побывал 8 июня в затопленном Херсоне, а также в ощущающих на себе последствия трагедии Николаевщине и Днепропетровщине. Он акцентировал, что катастрофа на Каховской ГЭС — это не природное бедствие и не проявление климатического кризиса, а рукотворное, намеренное действо, теракт, санкционированный Путиным. Теракт, на который пока так и нет внятной оценки со стороны мира. Зато есть катастрофические последствия для украинской экосистемы, для сельского хозяйства и в целом мирового рынка продовольствия. На этом фоне особенно шокирует, что россиян так и не изгнали из Совбеза ООН, где они продолжают продуцировать свою ложь, традиционно обвиняя во всём Украину и Запад. Что на данный момент можно сказать о ситуации, реакции на нее и возможном дальнейшем развитии событий? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
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