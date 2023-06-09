Конец подтоплений еще не скоро: в Укргидроэнерго сделали настораживающее заявление

Площадь подтоплений в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС будет увеличиваться, вода начнет спадать примерно через три дня. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "ЭП" рассказал руководитель "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Подтопление Херсона. Фото: из открытых источников

"Поднятия высоты паводка уже, наверное, не будет, но зона подтопления будет расширяться, вода будет разливаться дальше. Мы видим, что Каховское водохранилище не сработано до конца, еще есть большой объем воды. Оно будет срабатываться с меньшим напором и разлив будет расширяться. Где-то через четыре дня вода начнет спадать", – прогнозирует Игорь Сирота.

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По его словам, не никаких шансов, что Каховскую станцию реально отремонтировать и вновь запустить ее работу. Есть только один путь –придется строить новую ГЭС, демонтировав остатки старой.

Отметим, Украина переживает четвертые сутки после подрыва Каховской ГЭС, уничтоженной российскими оккупантами 6 июня. Президент Украины Владимир Зеленский побывал 8 июня в затопленном Херсоне, а также в ощущающих на себе последствия трагедии Николаевщине и Днепропетровщине. Он акцентировал, что катастрофа на Каховской ГЭС — это не природное бедствие и не проявление климатического кризиса, а рукотворное, намеренное действо, теракт, санкционированный Путиным. Теракт, на который пока так и нет внятной оценки со стороны мира. Зато есть катастрофические последствия для украинской экосистемы, для сельского хозяйства и в целом мирового рынка продовольствия. На этом фоне особенно шокирует, что россиян так и не изгнали из Совбеза ООН, где они продолжают продуцировать свою ложь, традиционно обвиняя во всём Украину и Запад. Что на данный момент можно сказать о ситуации, реакции на нее и возможном дальнейшем развитии событий? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



