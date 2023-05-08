Кому война, а кому ярмарка: зачем в "Нафтогазе" решили накупить сувенирной продукции на миллионы

Как передает портал "Комментарии", пока в правительстве откалывают выплаты военным, объясняя такой шаг огромным дефицитом бюджета, НАК "Нафтогаз" продолжает "радовать" странными идеями под аккомпанемент постоянного нытья, что им не хватает миллиардов долларов. Акционерное общество "Укргаздобыча" в лице филиала "Шебелинкагаздобыча" объявило закупку брендированной сувенирной продукции для мероприятий разного уровня публичности в общинах на общую сумму 2,04 млн. грн. Об этом стало известно из системы публичных закупок ProZorro.

Нафтогаз. Фото: из открытых источников

Аукцион должен пройти 15 мая. Среди сувениров, которые планируют приобрести – 200 зонтов, 200 кепок, 200 павербанков, 150 эко-сумок, 300 рюкзаков, 70 флешек, 500 фляг для воды, 150 термосов с чехлом, 200 чашек, 00 200 блокнотов А6 на пружине, 250 малых пакетов, 350 больших пакетов, 400 больших бумажных пакетов, 50 маленьких бумажных пакетов, 500 пластиковых ручек, 300 альбомов для рисования, 300 наборов цветных карандашей, 300 пластиковых портфелей, с 100 худи, 500 попсокетов и 40 картин.

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Также "Шебелинкагаздобыча" планирует заключить договор на 2,05 млн. грн. с ФЛП Куприйчук Татьяна Васильевна о проведении презентаций и праздников на территории общин.

За эти средства планируется организовать 10 детских праздников (длительность одного детского праздника – не менее 1,5 часов, для не менее 70 человек), 7 праздников в тех же областях для 100 человек, 7 новогодних праздников и 20 детских мастер-классов в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях с вручением брендированной продукции.

Татьяна Куприйчук указана как основатель и руководитель Рекламно-производственной компании "БИНГО" (г. Сумы), президент ОО "Деловые Украинские Женщины" в Сумской области и член Сумского Совета Предпринимателей.

Кроме этого, "Шебелинкагаздобыча" запланировала приобрести смартфон за 56,5 тыс. грн.

Интересно, что владельцем акционерного общества "Укргаздобыча" в лице филиала "Шебелинкагаздобыча" является государственная акционерная компания "Нафтогаз Украины".

Но и это еще не все. В системе Prozorro можно найти предложение по предоставлению услуг по организации выставок, ярмарки и конгрессов (Услуги по организации деловых мероприятий). За что "Нафтогаз Украины" готов заплатить 4 млн 900 тысяч гривен.

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