Кому угрожает Россия, намекая на готовность напасть на Молдову: может ли Москва открыть новый фронт



















Глава российского МИДа Сергей Лавров обрушился с критикой на руководство Молдовы из-за его евроинтеграционных и евроатлантических устремлений. По его словам, на место "следующей Украины" Запад сейчас приглядывает Молдову. В молдавском МИД заявили, что "подобная риторика являются частью уже хорошо известной угрожающей риторики российской дипломатии". Насколько велика угроза российского нападения на Молдову? Как ситуация в регионе (Молдова/Приднестровье, Румыния, южная часть Украины) может развиваться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Лавров и Санду. Фото: из открытых источников

Заявление Лаврова было направлено сразу нескольким целевым аудиториям

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина рассуждает так:

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"К словам министра, который не очень вдумчиво следит за своими высказываниями, можно было бы не относиться серьезно. Но тут речь идет об интервью пропагандисту Киселеву. Поэтому оно имело четкий сценарий, драматургию, прописанные вопросы-ответы. То есть, это высказывание было спланировано и имело целью дать посыл или сигнал определенной целевой аудитории. Кто может к ней относиться?".

Во-первых, руководство Молдовы, считает Анна Малкина. И напоминает, что с первых дней широкомасштабного вторжения России в Украину официальный Кишинев занял отчетливую проукраинскую позицию, в отличие, например, от официального Тбилиси. Молдова, как и Украина, подала заявку на вступление в ЕС, а летом, как и мы, получил статус кандидата.

"Если окончательное вступление произойдёт в ближайшие несколько лет, то Молдова станет первой постсоветской республикой, ставшей членом Европейского союза за последние 29 лет. И нужно понимать, что за этим, конечно же, последует вступление в НАТО, – подчеркивает политолог. – России такой сценарий категорически не подходит, поэтому она будет использовать все возможности, чтобы это предотвратить".

Анна Малкина не сомневается, что заявление Лаврова – это четкий сигнал: "Мы расправимся с Украиной и начнем искать нацистов и биолаборатории у вас. Если, конечно, вы не измените свою политику и не начнете с нами дружить".

Во-вторых, продолжает эксперт, целевой аудиторией может являться условный "коллективный Запад", который сегодня как никогда консолидирован.

"В этом случае посыл Лаврова мог иметь другой подтекст, например: "Даже если вы сейчас вбухаете все силы и средства в Украину, выбьете нас оттуда, мы на этом не остановимся. Мы возьмёмся за менее амбициозную цель – и вы получите перманентную войну в Европе, новых беженцев и новые проблемы, которые вас уничтожат как союз". Не думаю, что "коллективный Запад" не рассматривал данного сценария. Так что вряд ли был повергнут в шок словами российского главы МИД. Поэтому в данном случае усилия, направленные на свержение российского правительства, а не только на победу Украины в войне, только усилятся", – прогнозирует Анна Малкина.

Третьей целевой аудиторией высказывания Лаврова, по ее мнению, могло являться само молдавское общество.

"Глава МИД Молдовы уже ответил на заявление, сказав, что вступление в Евросоюз – это решение, которое поддержали граждане. Однако всё не так просто, – акцентирует политолог. – Сегодня молдавское общество не является единым в вопросе геополитического вектора развития. Определенная его часть имеет пророссийскую позицию. А по результатам последних опросов заметно увеличилось число респондентов, не поддерживающих вступление Молдовы в НАТО. Люди сочувствуют Украине, однако перспектива получить аналогичную ситуацию у себя в стране может подтолкнуть их к протестам и отразиться на результатах последующих выборов, вследствие чего к власти придут люди, являющиеся сторонниками Кремля".

Четвёртая целевая аудитория – это все остальные, перечисленные пропагандистом Киселёвым государства, входящие в прошлом в состав СССР, считает Анна Малкина. Речь о Киргизии, Казахстане, тех странах, которые должны были бы быть озвучены на месте многозначительной паузы ведущего.

"Говорить о вступлении Киргизии и Казахстана в ЕС пока не приходится. Однако намек был сделан в качестве предохранителя от заключения новых союзов, например, с Китаем или Турцией. Да и в принципе – от любых попыток выхода из орбиты Кремля. В общем, одна фраза, а задумались многие", – констатирует политолог.

Заявление Лаврова – это очередное сотрясение воздуха, попытки запугать и руководство, и население Молдовы

Эксперт Национального института стратегических исследований Артем Филипенко считает угрозы со стороны Лаврова в адрес Молдовы – реакцией на заявление президентки этой республики Майи Санду о возможном пересмотре нейтрального статуса страны. Однако, отмечает он, похожие заявления в адрес молдавского руководства со стороны российских чиновников звучали и раньше.

"Говорить о нападении России на Молдову вряд ли можно, учитывая, что между ними стоит Украина и ее Вооруженные Силы. Именно поэтому заявление Лаврова – это очередное сотрясение воздуха, попытки запугать и руководство, и население Молдовы", – аргументирует эксперт.

Тем более, продолжает он, что в последние месяцы Москва руками местной оппозиции и местных коррумпированных политиков пытается отстранить от власти прозападные силы.

"Россия также вряд ли сможет использовать свой военный контингент и прокси-войска так называемой Приднестровской молдавской республики. Руководство приднестровского региона не заинтересовано в эскалации и постарается ее избежать, – уверен Артем Филипенко. – В случае какого-то обострения в Приднестровском регионе, есть шанс вмешательства ВСУ, что может привести к краху сепаратистского режима".

В то же время, по мнению эксперта, не следует ожидать и какого-либо движения Молдовы в сторону НАТО.

"Существует много препятствий на пути к изменению нейтрального статуса Молдовы, – поясняет он. – Не последнюю роль в этом играет общественное мнение, неготовность и нежелание большинства граждан страны присоединяться к Североатлантическому Альянсу".

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