Кому из общественных институтов и лиц в государстве, украинцы доверяют больше всего, - опрос

В мае 2023 года социологическая служба Центра Разумкова провела опрос украинцев, методом face-to-face, пишут "Комментарии". В исследовании оценивали уровень доверия наших граждан к тем или иным государственным, общественным институтам и лицам в государстве.



Больше всего украинцы доверяют ВСУ. Фото из открытых источников

В опросе приняли участие 2020 респондентов в возрасте от 18 лет из неоккупированных регионов страны.

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Таким образом, результаты исследования продемонстрировали: больше всего и первое украинцы доверяют нашим ВСУ (93% опрошенных), второе место занимают добровольческие отряды (86%), на третьем же месте – Президент Украины Владимир Зеленский и Национальная гвардия Украины (83%).

Ниже ступень заняли: волонтерские организации (82%), Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (80%), Государственная пограничная служба (79%), Министерство обороны Украины (75%), Служба безопасности Украины (66%).

В то же время церквям и общественным организациям люди доверяют одинаково (61%). Вместе с тем, не высоко проявили доверие украинцы к НАБУ (30%), НАПК и прокуратуре (26%), судам же верят, только – (17%).

Как писали "Комментарии", – Основные проблемы Украины , по мнению общества и бизнеса, – результаты социологического опроса. Война, коррупция, безработица и разрушение – главные проблемы украинского народа считают почти 100% опрошенных. Главными проблемами государства, украинских граждан и предпринимателей называют полномасштабное вторжение России на территорию Украины (100%), разрушение инфраструктуры и жилья (98%), а также коррупцию (94%). В то же время, по мнению бизнеса, коррупция в стране – на втором месте, а разрушение инфраструктуры в результате войны – на третьем. При этом предприниматели жалуются на несправедливость судебной системы, отсутствие экономических инвестиций и выделяют проблему миграции населения.