Кому из иностранных политиков украинцы доверяют больше всего: рейтинг

Второй год подряд пальму первенства в рейтинге самых уважаемых иностранных политиков в Украине одерживает президент Польши Анджей Дуда. Он, как лидер общественных симпатий в Украине имеет 87% поддержки среди граждан Украины. При том, что в 2021 году этот показатель был на уровне 52%. На втором месте в рейтинге президент США Джозеф Байден с 79% доверия украинцев. Третью позицию заняла глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, получив 73% доверия. Как передает издание "Комментарии", опрос проводился по заказу центра "Новая Европа".

Дуда и Зеленский. Фото: из открытых источников

Аналитики обращают внимание на один интересный момент – по сравнению с 2021 годом рейтинг доверия к западным политикам среди украинцев существенно вырос. Также можно предположить, что в тройке политиков, к которым выше всего рейтинг доверия мог попасть бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого украинцы считают другом Украины. Интересно, что действующий глава правительства Великобритании Риши Сунак оказался на четвёртом месте в рейтинге. Ему доверяют 64% украинцев.

Социологи отмечают, что такой показатель говорит о том, что граждане Украины понимает, что поддержку нашей стране оказывает то или иное Западное государство, а не персонально их лидер и поэтому независимо от того, кто сегодня во главе Великобритании, Лондон будет оставаться надёжным союзником и партнёром для Украины.

Если же говорить о лидерах недоверия, то больше всего граждане Украине не доверяют президенту России Владимиру Путину, а также самопровозглашенному президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Путину не доверяют 97% украинцев, а Лукашенко 94%. Также 73% соотечественников не доверяют лидеру КНР Си Цзиньпиню. 69% украинцев не доверяют премьеру Венгрии Виктору Орбану.

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