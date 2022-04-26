Компенсация за поврежденное имущество во время войны: как оформить заявку в "Дії"

С начала агрессии 24 февраля РФ производит жесткие обстрелы городских жилых кварталов и отдельных домов. Тысячи украинцев остались без жилья. Страна в это непростое время гарантирует гражданам восстановление разрушенного в ходе военного вторжения имущества.

Украинцы могут получить компенсацию за разрушенное жилье (фото из открытых источников)

Чтобы получить компенсационные выплаты за уничтоженные здания или квартиры, необходимо отправить заявку в приложении "Дия". Еще получить такое возмещение можно в местных ЦНАПах, имея паспорт и РНОКПП. Кроме того, владельцам уничтоженного дома предлагают новые дома в выбранных ими населенных пунктах.

В частности, получить такую услугу имеют право украинцы, у которых с 24 февраля из-за военных действий было уничтожено:

частные, усадебные, дачные и садовые дома;

квартиры;

другие жилые помещения, на которые зарегистрировано отдельное право собственности.

Что нужно сделать, чтобы отправить собственную заявку в "Дію":

Обновите приложение до последней версии. Нажмите кнопку "Услуги", затем "Сообщения о поврежденном имуществе". Укажите информацию о поврежденном объекте: ФИО владельца, РНОКПП, контактные данные и информация об поврежденном объекте. После регистрации сообщения ожидайте информацию о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством в ближайшее время.

Услуга осуществляется Минцифрой при поддержке проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS" и Офиса эффективного регулирования BRDO.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что эксперты рассказали, как и за чей счет украинцам будут восстанавливать жилье . Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 17 апреля рассказал о том, как будет происходить восстановление городов и обеспечение жильем тех, у кого оно было разрушено войной, развязанной Россией. По словам главы государства, на первом этапе обеспечат временным жильем потерявших жилье переселенцев на втором – то, что оккупанты пытались уничтожить (все пострадавшие города и общины). На третьем этапе намерены обеспечивать жильем всех, кто защищал или защищает сейчас государство, кто работал или работает на пользу общества, а собственного жилья так и не имеет.

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