Компенсация за поврежденное имущество во время войны: как оформить заявку в "Дії"

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
С начала агрессии 24 февраля РФ производит жесткие обстрелы городских жилых кварталов и отдельных домов. Тысячи украинцев остались без жилья. Страна в это непростое время гарантирует гражданам восстановление разрушенного в ходе военного вторжения имущества.
Украинцы могут получить компенсацию за разрушенное жилье (фото из открытых источников)
Чтобы получить компенсационные выплаты за уничтоженные здания или квартиры, необходимо отправить заявку в приложении "Дия". Еще получить такое возмещение можно в местных ЦНАПах, имея паспорт и РНОКПП. Кроме того, владельцам уничтоженного дома предлагают новые дома в выбранных ими населенных пунктах.
В частности, получить такую услугу имеют право украинцы, у которых с 24 февраля из-за военных действий было уничтожено:
Что нужно сделать, чтобы отправить собственную заявку в "Дію":
Услуга осуществляется Минцифрой при поддержке проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS" и Офиса эффективного регулирования BRDO.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что эксперты рассказали, как и за чей счет украинцам будут восстанавливать жилье . Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 17 апреля рассказал о том, как будет происходить восстановление городов и обеспечение жильем тех, у кого оно было разрушено войной, развязанной Россией. По словам главы государства, на первом этапе обеспечат временным жильем потерявших жилье переселенцев на втором – то, что оккупанты пытались уничтожить (все пострадавшие города и общины). На третьем этапе намерены обеспечивать жильем всех, кто защищал или защищает сейчас государство, кто работал или работает на пользу общества, а собственного жилья так и не имеет.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости