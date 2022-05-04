Компенсация за коммуналку: как получить деньги тем, кто приютил беженцев

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Светлана Шкурупий
Из-за
войны с Российской Федерацией, многим украинцам пришлось выехать из своих
городов и переселиться в более безопасные регионы. Тем, кто бесплатно приютил у
себя беженцев, государство обещает помогать с оплатой коммунальных услуг. Но
как оформить эту компенсацию?
Компенсация за коммуналку (фото из открытых источников)
В
первую очередь, следует знать, что денежная компенсация идет на покрытие
расходов, связанных с проживанием переселенцев (электричество, водоснабжение,
газ). Объем рассчитывают за каждого человека, в среднем получается, что
государство будет выплачивать около 450 гривен в месяц на человека.
Но,
чтобы получить компенсацию, нужно, чтобы переселенцы были зарегистрированы в
государственном реестре ВПЛ. Также собственник жилье, решивший бесплатно
поселить у себя людей, должен прийти в исполком местного совета (ЦНАП) и
написать заявление, в котором нужно указать количество проживаемых в доме
переселенцев. К своему заявлению собственник должен добавить копии платежей за
ЖКХ, а также предъявить документ ВПЛ, удостоверяющие его личность. Своей
подписью беженец должен подтвердить, что жилье предоставляется ему бесплатно.
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владелец должен зарегистрироваться на сайте "Прихисток". Каждый месяц
до 5-го числа в он должен извещать органы местной власти о количестве дней и
переселенцев, которых он приютил у себя дома.
К
слову, компенсация за коммунальные услуги будет назначаться лишь в том случае, если
у владельца нет задолженности.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как владельцам, автомобили которых были изъяты на нужды Вооруженных сил Украины, получить денежную компенсацию от государства.
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