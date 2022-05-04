Компенсация за коммуналку: как получить деньги тем, кто приютил беженцев

Из-за войны с Российской Федерацией, многим украинцам пришлось выехать из своих городов и переселиться в более безопасные регионы. Тем, кто бесплатно приютил у себя беженцев, государство обещает помогать с оплатой коммунальных услуг. Но как оформить эту компенсацию?

Компенсация за коммуналку (фото из открытых источников)

В первую очередь, следует знать, что денежная компенсация идет на покрытие расходов, связанных с проживанием переселенцев (электричество, водоснабжение, газ). Объем рассчитывают за каждого человека, в среднем получается, что государство будет выплачивать около 450 гривен в месяц на человека.

Но, чтобы получить компенсацию, нужно, чтобы переселенцы были зарегистрированы в государственном реестре ВПЛ. Также собственник жилье, решивший бесплатно поселить у себя людей, должен прийти в исполком местного совета (ЦНАП) и написать заявление, в котором нужно указать количество проживаемых в доме переселенцев. К своему заявлению собственник должен добавить копии платежей за ЖКХ, а также предъявить документ ВПЛ, удостоверяющие его личность. Своей подписью беженец должен подтвердить, что жилье предоставляется ему бесплатно.

Далее владелец должен зарегистрироваться на сайте "Прихисток". Каждый месяц до 5-го числа в он должен извещать органы местной власти о количестве дней и переселенцев, которых он приютил у себя дома.

К слову, компенсация за коммунальные услуги будет назначаться лишь в том случае, если у владельца нет задолженности.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как владельцам, автомобили которых были изъяты на нужды Вооруженных сил Украины, получить денежную компенсацию от государства.

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