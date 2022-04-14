Как получить компенсацию, если ваш автомобиль забрали на нужды ВСУ

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Светлана Шкурупий
Сейчас
в нашей стране действует военное положение и согласно законодательству, представители
власти имеют право изымать у граждан автомобили на нужды армии. Как получить
компенсацию, если вашу машину забрали?
Военное положение в Украине (фото из открытых источников)
Стоит
отметить, что забирать имущество, которое находится в частной собственности
военному командованию позволяет ст.41 Конституции Украины, ст.353 ГК Украины,
ст.8 ЗУ "О правовом режиме военного положения" (далее — Закон 389) и
ст.3 ЗУ "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в
условиях правового режима военного или чрезвычайного положения".
В
Telegram-канале
"Укравтопром" рассказали, что решение об изъятии автомобиля принимается
военным командованием и согласовывается с местными администрациями. Прием-передача
транспорта должна происходить по акту. В документы должны быть указаны следующие
сведения:
-
информация о владельце автомобиля;
-
информация о военном командовании и местной администрации;
-
информация о документе на право собственности;
-
описание автомобиля, его регистрационный номер, техническое состояние.
Также
на месте происходит оценка стоимости транспорта, и владелец может сделать свои
замечания по этому вопросу. То есть, ему положена денежная компенсация.
Получить ее можно после отмены военного положения.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что с первых дней войны Россия продемонстрировала,
что ей наплевать на Международное гуманитарное право, как и на обычаи ведения
войны, поэтому под массированные обстрелы попали жилые кварталы. В итоге тысячи
людей остались без крова над головой. В правительстве уже пообещали, что государство
поможет восстановить разрушенное из-за военных действий имущество. Для того чтобы получить из госбюджета деньги, как компенсацию, нужно воспользоваться
приложением "Дия".
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