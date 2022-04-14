Как получить компенсацию, если ваш автомобиль забрали на нужды ВСУ

Сейчас в нашей стране действует военное положение и согласно законодательству, представители власти имеют право изымать у граждан автомобили на нужды армии. Как получить компенсацию, если вашу машину забрали?

Военное положение в Украине (фото из открытых источников)

Стоит отметить, что забирать имущество, которое находится в частной собственности военному командованию позволяет ст.41 Конституции Украины, ст.353 ГК Украины, ст.8 ЗУ "О правовом режиме военного положения" (далее — Закон 389) и ст.3 ЗУ "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения".

В Telegram-канале "Укравтопром" рассказали, что решение об изъятии автомобиля принимается военным командованием и согласовывается с местными администрациями. Прием-передача транспорта должна происходить по акту. В документы должны быть указаны следующие сведения:

- информация о владельце автомобиля;

- информация о военном командовании и местной администрации;

- информация о документе на право собственности;

- описание автомобиля, его регистрационный номер, техническое состояние.

Также на месте происходит оценка стоимости транспорта, и владелец может сделать свои замечания по этому вопросу. То есть, ему положена денежная компенсация. Получить ее можно после отмены военного положения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что с первых дней войны Россия продемонстрировала, что ей наплевать на Международное гуманитарное право, как и на обычаи ведения войны, поэтому под массированные обстрелы попали жилые кварталы. В итоге тысячи людей остались без крова над головой. В правительстве уже пообещали, что государство поможет восстановить разрушенное из-за военных действий имущество. Для того чтобы получить из госбюджета деньги, как компенсацию, нужно воспользоваться приложением "Дия".

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