Комаровский рассказал, кто никогда не заболеет коронавирусом

Не все переболеют Covid-19 в период пандемии. В этом уверен известный украинский врач Евгений Комаровский. Существует определенная категория людей, которых защищает от коронавируса их врожденный иммунитет, и они никогда не смогут подхватить инфекцию, рассказал медик в интервью Дмитрию Гордону.

Евгений Комаровский. Фото: gordonua.com

У некоторых людей иммунная система с рождения устроена таким образом, что легко справляется с коронавирусами. В том числе и с коронавирусом нового типа, утверждает Комаровский.

"Достаточно много людей, по всей видимости, имеют уже врожденный иммунитет к коронавирусу. Они просто не могут заболеть. Не болеют, и все", — говорит врач.

Эта особенность иммунной системы как раз и обеспечивает этим людям надежную защиту в период пандемии коронавируса.

Ранее доктор Евгений Комаровский также высказался о том, почему в Украине так стремительно распространяется коронавирус. Он уверен, что власти очень часто принимают неправильные политические решения.

"Комментарии" ранее рассказывали, какие регионы в Украине сейчас поражены коронавирусом сильнее остальных.

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