Комаровский рассказал, кто никогда не заболеет коронавирусом

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Виолетта Комаровская
Не все переболеют Covid-19 в период пандемии. В этом уверен известный украинский врач Евгений Комаровский. Существует определенная категория людей, которых защищает от коронавируса их врожденный иммунитет, и они никогда не смогут подхватить инфекцию, рассказал медик в интервью Дмитрию Гордону.
Евгений Комаровский. Фото: gordonua.com
У некоторых людей иммунная система с рождения устроена таким образом, что легко справляется с коронавирусами. В том числе и с коронавирусом нового типа, утверждает Комаровский.
Эта особенность иммунной системы как раз и обеспечивает этим людям надежную защиту в период пандемии коронавируса.
Ранее доктор Евгений Комаровский также высказался о том, почему в Украине так стремительно распространяется коронавирус. Он уверен, что власти очень часто принимают неправильные политические решения.
"Комментарии" ранее рассказывали, какие регионы в Украине сейчас поражены коронавирусом сильнее остальных.
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