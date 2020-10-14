"Все коронавирусные решения политические": Комаровский рассказал об ошибках власти в борьбе с пандемией

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Павел Зинченко
Доктор Евгений Комаровский считает, что причиной стремительного распространения пандемии коронавируса по территории Украины являются изначально неправильные решения, которые были приняты Верховной Радой в борьбе с ней. Свое мнение врач высказал во время интервью, которое он дал журналисту Дмитрию Гордону.
Комаровский рассказал о коронавирусе
Высказывая свое мнение о причинах быстрого распространения коронавируса по Украине, Комаровский подчеркнул, что с самого начала властью было принято огромное количество ошибочных решений.
При этом Комаровский успокоил слушателей, рассказав, что большинство людей имеют врожденный иммунитет к коронавирусу, поэтому опасность, которую представляет пандемия, значительно преувеличена.
Отвечая на вопрос об эффективности российской вакцины против коронавируса Комаровский сообщил, что еще слишком рано делать какие-либо выводы относительно ее эффективности.
Как сообщало издание "Комментарии", Комаровский объяснил, почему маски не спасут украинцев от коронавируса.
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