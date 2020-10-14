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"Все коронавирусные решения политические": Комаровский рассказал об ошибках власти в борьбе с пандемией

Комаровский рассказал об ошибках власти в борьбе с пандемией и о врожденном иммунитете к коронавирусу

сегодня, 20:49
Автор:

Павел Зинченко

Доктор Евгений Комаровский считает, что причиной стремительного распространения пандемии коронавируса по территории Украины являются изначально неправильные решения, которые были приняты Верховной Радой в борьбе с ней. Свое мнение врач высказал во время интервью, которое он дал журналисту Дмитрию Гордону.

"Все коронавирусные решения политические": Комаровский рассказал об ошибках власти в борьбе с пандемией

Комаровский рассказал о коронавирусе

Высказывая свое мнение о причинах быстрого распространения коронавируса по Украине, Комаровский подчеркнул, что с самого начала властью было принято огромное количество ошибочных решений.

"У нас же регуляоно депутаты болеют. И тяжело. А кто конкретно определяет противоэпидемиологическую программу в Верховной Раде? Как там моется? Какая вентиляция в здании Верховной Рады?", — задал каверзный вопрос Комаровский.

При этом Комаровский успокоил слушателей, рассказав, что большинство людей имеют врожденный иммунитет к коронавирусу, поэтому опасность, которую представляет пандемия, значительно преувеличена. 

"Со временем мы прийдем к пониманию, что летальность коронавируса будет на уровне гриппа", — подчеркнул доктор.

Отвечая на вопрос об эффективности российской вакцины против коронавируса Комаровский сообщил, что еще слишком рано делать какие-либо выводы относительно ее эффективности.

Как сообщало издание "Комментарии", Комаровский объяснил, почему маски не спасут украинцев от коронавируса.


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