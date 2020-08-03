Комаровский объяснил, почему маски не спасут украинцев от коронавируса

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Доктор Евгений Комаровский раскритиковал то, как украинцы носят маски. Из-за этого они становятся абсолютно неэффективными и не могут защитить никого от коронавируса, - рассказал врач на своей странице в Instagram.

Защитные маски, в первую очередь, должны надевать те, кто уже болеет. Таким образом во время кашля или чихания в окружающую среду будет попадать значительно меньше бактерий и микробов. А вот защитить здорового человека обычная медицинская маска не сможет, уверен Комаровский. Она будет эффективна лишь в том случае, если много людей находятся вместе в помещении, где нет нормальной циркуляции воздуха. Да и то, для этого человек должен менять маски регулярно. Одноразовые - выбрасывать, а многоразовые - правильно обрабатывать.

"У нас маски сейчас превратились в пропуски в супермаркет. У каждого она валяется где-то в кармане. Но то, как мы их сейчас используем - это широчайшая профанация и к логике или здравому смыслу она не имеет никакого отношения", - говорит Комаровский.

При этом он признает, что вряд ли каждый из украинцев сможет себе позволить покупать столько одноразовых масок, сколько необходимо. А это, как минимум, 3-4 в день.

"Не могу себе представить, что какая-то бабушка придет и купит себе на пенсию много одноразовых масок, чтобы менять их каждый день. Это смешно", - написал врач.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что ученые в США придумали многоразовую маску, которая способна защитить от коронавируса.

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