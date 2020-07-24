Американские ученые изобрели многоразовую маску от коронавируса

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Виолетта Комаровская
Фото: Courtesy of the Researchers
Уникальную маску от коронавируса, которую можно использовать несколько раз подряд, создали ученые из Массачусетского технологического института. Ее изготовили из силикона, а защищает она не хуже, чем респиратор, утверждают ученые. Об этом пишет издание Daily Mail.
Внешне новая маска тоже чем-то напоминает респиратор. Правда, она почти полностью прозрачная. За основу разработчики взяли обычный силикон, который в жидком виде легко приобретает нужную форму. В качестве фильтров для маски используют специальные пластины. Их необходимо менять после каждого использования. Саму же силиконовую основу достаточно продезинфицировать любым удобным способом. Ее можно протереть спиртом, или даже простерилизовать. Маске это не навредит.
Такая маска имеет ту же степень защиты, что и респиратор №95. Если использовать ее правильно, она способна сдерживать коронавирус COVID-19, уверяют ученые.
"Конструкция маски позволяет свободно доставать фильтры и менять их на новые. При этом вы будете выбрасывать гораздо меньше отходов, чем когда используете обычную маску", - говорит представитель группы исследователей Адам Вентворт.
На сколько эффективны маски, проверили на 20 медиках-добровольцах из Бригама. Оказалось, что маска прилегает к лицу достаточно плотно и не пропускает никакие посторонние частицы.
Цена силиконовой многоразовой маски относительно невысокая. Разработчики предполагают, что потребителям она обойдется максимум в 15 долларов.
Ранее "Комментарии" рссказывали о том, как правильно утилизовать использованные маски и перчатки.
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