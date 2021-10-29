Комаровский прокомментировал возможность похода в политику

Время от времени в СМИ появляется инсайдерская информация о том, что самый известный педиатр страны Евгений Комаровский решил попробовать свои силы в политике. Как передает издание "Комментарии", в интервью порталу "Украинская правда" Комаровский дал ответ, что пока что в политику не собирается, но все же допустил такую возможность в том случае, если будет угроза его личной безопасности и членов его семьи.

Евгений Комаровский. Фото: фейсбук Евгения Комаровского

Евгений Комаровский пояснил свой ответ тем, что прежде, чем тот или иной человек соберется с мыслями идти в политику, чтобы одержать власть, он должен получить от общества четкий сигнал, что оно хочет эту саму власть вручить конкретно взятому человеку.

Доктор отметил, на сегодняшний день он не чувствует каких-то барьеров, потому что не есть политиком и может откровенно говорить обо всем, например, о том, что за этим решением, связанным с медициной, стоит желание заработать или целесообразность и желание действительно помочь людям.

Евгений Комаровский отметил, что он также открыто может сказать все, что думает о каком-угодно президенте, министре.

"Для этого надо быть независимым и знать, что люди тебя поддерживают. Мне этого сейчас достаточно", – подчеркнул Евгений Комаровский.

При этом доктор выразил мнение, что сегодня во власти в Украине было бы неплохо оказаться такому человеку, как экс-президент Грузии Саакашвили, которым бы двигало желание сделать жизнь людей лучше, а не то, как понравиться этим самым людям. А вызвать симпатию у людей и сделать и поменять их жизнь к лучшему – это кардинально разные вещи.

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