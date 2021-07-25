Количество новых случаев COVID за сутки значительно уменьшилось: сколько людей заболело

В Украине за последние сутки обнаружили гораздо меньше случаев коронавируса чем обычно. Положительные тесты показали у 286 человек. Больше всего новых заражений зафиксировали в Киеве и Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.



Було проведено 26 197 ПЛР-тестувань. Фото:pexels

Госпитализированы были 422 человека. Умерли от коронавируса в Украине 12 человек, выписаны — 159 человек.

Было проведено 26 197 ПЦР-тестирований, 2823 — ИФА и 10 286 экспресс-тестов.

Наибольшее число новых случаев зафиксировали в Киеве (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях.



Ранее "Комментарии" писали, что чиновники Министерства здравоохранения неоднократно отмечали, что единственным путем победить коронавирусную пандемию является массовая вакцинация и создание коллективного иммунитета. Темпы вакцинации в последнее время действительно увеличились.

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко считает, что дело — не в названии или стране-производителе. Важнейшим для любого человека, решившегося на вакцинацию, должно быть то, что препарат введен и начал "работать" на благо организма.

"Лучшая вакцина — та, которая введена в организм и уже работает, — подчеркнул Ляшко.

К слову, сам Виктор Ляшко был привит еще несколько месяцев назад, пока находился на должности главного санитарного врача страны. Для вакцинации был взят препарат Covishield (производство AstraZeneca). Вакцинировался Ляшко в районной больнице Кагарлык Киевской области. Между прочим, прививка не уберегла его от дальнейшего заболевания коронавирусом.



Ранее сообщалось, что в украинцев могут начать обязывать к получению прививки против COVID-19 . По словам начальника ГУ Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в г. Киев Олега Рубана, такой вероятности не стоит исключать.







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