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"Колхоз и безвкусица": известный блогер раскритиковал один из городов Украины

Блогер заявил, что в городе полное отсутствие дизайн-кода

сегодня, 16:39
Автор:

Мокрик Анастасия

Популярный YouTube-блогер Ян Го, он же Ян Гордиенко, побывал в Одессе и высказал в своем Instagram мнение, касательно этого города. Ян отметил, что от увиденного в Одессе у него остались ужасные ощущения. 

"Колхоз и безвкусица": известный блогер раскритиковал один из городов Украины

Ян Гордиенко раскритиковал Одессу - фото: из открытых источников

По мнению Гордиенко, сумасшедшие цены и полное отсутствие сервиса — это первое, что бросается в глаза, во время приезда в Одессу. Также он отметил и муниципальное развитие города, которое больше напоминает далекие 2000-е года. 

"Ужасные дороги как для автомобилей, так и для пешеходов. Про самокаты я вообще молчу. Ездить тут невозможно, даже по той же трассе здоровья", — написал у себя в сториз Ян. 

Также блогер подметил, что не везде в городе предусмотрены пандусы для инвалидов. Гордиенко подытожил свое мнение о городе тем, что в Одессе полностью отсутствует дизайн-код, и все для него показалось безвкусным и колхозным из-за огромного количества рекламы, которая не вписывается в дизайн в некоторых местах. Кроме того вид подпортили и бесчисленные киоски.

Виновной в происходящем блогер посчитал местную власть и подметил, что регионы развивается куда быстрее, а если бы деньги не шли "мимо города", то Одесса была бы отличным курортом, сравнимым с Барселоной.

”Колхоз и безвкусица”: известный блогер раскритиковал один из городов Украины - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что на курортах возле Азовского моря начали готовить и есть медуз. Местные жители придумали довольно оригинальный способ, как избавиться от медуз и стали использовать их в различные блюда. Подробнее читайте в нашем материале

Также сайт сообщал о том, что на популярный украинский курорт обрушился смерч. Пгт накрыл шторм с градом, шквальным ветром и водяным вихрем.



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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/adskiy-kolhoz-uzhas-bezvkusica-i-polnoe-otsutstvie-servisa-bloger-puteshestvennik-raskritikoval-odessu-1836013.html
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