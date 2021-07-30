"Колхоз и безвкусица": известный блогер раскритиковал один из городов Украины

Популярный YouTube-блогер Ян Го, он же Ян Гордиенко, побывал в Одессе и высказал в своем Instagram мнение, касательно этого города. Ян отметил, что от увиденного в Одессе у него остались ужасные ощущения.

Ян Гордиенко раскритиковал Одессу - фото: из открытых источников

По мнению Гордиенко, сумасшедшие цены и полное отсутствие сервиса — это первое, что бросается в глаза, во время приезда в Одессу. Также он отметил и муниципальное развитие города, которое больше напоминает далекие 2000-е года.

"Ужасные дороги как для автомобилей, так и для пешеходов. Про самокаты я вообще молчу. Ездить тут невозможно, даже по той же трассе здоровья", — написал у себя в сториз Ян.

Также блогер подметил, что не везде в городе предусмотрены пандусы для инвалидов. Гордиенко подытожил свое мнение о городе тем, что в Одессе полностью отсутствует дизайн-код, и все для него показалось безвкусным и колхозным из-за огромного количества рекламы, которая не вписывается в дизайн в некоторых местах. Кроме того вид подпортили и бесчисленные киоски.

Виновной в происходящем блогер посчитал местную власть и подметил, что регионы развивается куда быстрее, а если бы деньги не шли "мимо города", то Одесса была бы отличным курортом, сравнимым с Барселоной.





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