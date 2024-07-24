Кого Украина планирует привлечь к программам по энергонезависимости

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Черновалова Кристина
Украина активно работает над повышением энергонезависимости своих потребителей, вовлекая в это международных партнеров. Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун во время брифинга в Медиацентре Украины.
Украина планирует привлечение международных ресурсов для поддержки программ энергонезависимости
Замминистра экономики Надежда Бигун подчеркнула важность привлечения международных партнеров к финансированию программ энергонезависимости. Она отметила, что правительство уже ведет переговоры с международными учреждениями и надеется на их поддержку.
Бегун также рассказала, что программы энергонезависимости изначально планировалось финансироваться за счет средств международных партнеров. Однако правительство Украины решило начать финансирование с собственных ресурсов, чтобы не задерживать внедрение важных инициатив.
В дополнение к международному финансированию Украина также активно работает над законодательными инициативами, которые будут способствовать привлечению инвестиций в возобновляемые источники энергии и другие проекты, ведущие к снижению углеродного следа страны.
Ранее "Комментарии" писали, что после длительного молчания Министерство энергетики Украины наконец-то предоставило долгожданные ответы на ключевые вопросы энергетической безопасности страны. В частности, журналисты портала "Комментарии" получили информацию по экспорту электроэнергии, причинам стабилизационных отключений и структуре энергетического комплекса Украины.
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