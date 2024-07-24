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Кого Украина планирует привлечь к программам по энергонезависимости

В текущем году на программу «5-7-9» выделено 18 миллиардов гривен

сегодня, 18:01
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Черновалова Кристина

Украина активно работает над повышением энергонезависимости своих потребителей, вовлекая в это международных партнеров. Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун во время брифинга в Медиацентре Украины.

Кого Украина планирует привлечь к программам по энергонезависимости

Украина планирует привлечение международных ресурсов для поддержки программ энергонезависимости

Замминистра экономики Надежда Бигун подчеркнула важность привлечения международных партнеров к финансированию программ энергонезависимости. Она отметила, что правительство уже ведет переговоры с международными учреждениями и надеется на их поддержку.

Бегун также рассказала, что программы энергонезависимости изначально планировалось финансироваться за счет средств международных партнеров. Однако правительство Украины решило начать финансирование с собственных ресурсов, чтобы не задерживать внедрение важных инициатив.

“Сначала, когда эта программа планировалась, действительно были переговоры с партнерами, что эта компенсация процентной ставки будет за счет партнеров. Но Украина и украинское правительство научилось гораздо быстрее реагировать на происходящую ситуацию, поэтому было принято решение, что пока эта программа финансируется за счет тех денег, которые есть в "5-7-9". У нас на этот год на 5-7-9 запланировано 18 млрд гривен на компенсацию процентных ставок на 5-7-9. То есть сейчас просто расширена и теперь эта программа также компенсируется с "5-7-9". Но мы очень надеемся, что все-таки партнеры присоединятся, и мы сможем в будущем использовать ресурс партнеров для этого", – отметила она.

В дополнение к международному финансированию Украина также активно работает над законодательными инициативами, которые будут способствовать привлечению инвестиций в возобновляемые источники энергии и другие проекты, ведущие к снижению углеродного следа страны.

Ранее "Комментарии" писали, что после длительного молчания Министерство энергетики Украины наконец-то предоставило долгожданные ответы на ключевые вопросы энергетической безопасности страны. В частности, журналисты портала "Комментарии" получили информацию по экспорту электроэнергии, причинам стабилизационных отключений и структуре энергетического комплекса Украины.



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Источник: https://mediacenter.org.ua/uk/ukrayina-planuye-zaluchiti-mizhnarodnih-partneriv-do-pidtrimki-program-pidvishhennya-energonezalezhnosti-spozhivachiv/
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