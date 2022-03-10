Кого Россия еще хочет втянуть в войну с Украиной – и что из этого выйдет

Россия всячески старается втянуть в войну против Украины своих союзников по ОДКБ (Договор о коллективной безопасности, куда на данный момент входят РФ, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан; бывшие члены – Азербайджан, Грузия, Узбекистан). С территории Беларуси на нас уже летят ракеты и российские самолеты, но сама белорусская армия пока не вторгалась в Украину. Как события могут развиваться дальше? Удастся ли Путину найти союзников? Кого он еще может бросить на замещение российского "пушечного мяса"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Даже страны, входящие в ОДКБ, не готовы предоставить военную помощь России

Эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский подчеркивает, что 20 лет путинской эпохи ознаменовались тем, что Путин, и сама Россия при нем стали центром сборки СССР 2.0.

"В современном мире практически невозможно оставаться нейтральным государством. И Россия создала вокруг себя анклав государств, которые, по разным критериям, в том числе по построению экономики в постсоветском духе, по авторитарности режимов, были ей близки. Так находились точки соприкосновения и выстраивались личные связи. Но на сегодняшний момент РФ во многих своих проявлениях – это камень, который за счет огромной площади идет на дно медленно, но уверенно. Найти союзников в такой ситуации крайне сложно. Скорее могут найтись те, кто попытается воспользоваться ситуацией с выгодой для себя. Как, к примеру, Китай. Лишь он может в тотальных условиях обеспечить РФ некую стабильность. Естественно, за определенные преференции при покупке, к примеру, российских энергоносителей, – отмечает эксперт. – Все же остальные страны, даже входящие в ОДКБ, вынуждены будут выбирать между нейтралитетом и тем, чтобы повторить судьбу терпящей крах российской экономики (санкции легко можно расширить и на них – показателен пример Беларуси). Уверен, что лидеры и граждане этих стран вряд ли этого хотят".

Поэтому, продолжает Владислав Дзивидзинский, скорее всего, де-юре они будут придерживаться нейтралитета. А де-факто с их стороны возможна непрямая, неподсанционная помощь РФ. Но не военная.

"Сам факт переброски любой военной техники или войск из стран ОДКБ на территорию Украины – автоматически вносит такую страну в санкционный список коллективного Запада. Со всеми вытекающими. Это будет означать крах их экономик – еще более быстрый, чем российской, имеющей определенную финансовую подушку безопаносности из нефтедолларов. В обозримой перспективе РФ будет терять даже немногих имеющихся союзников. И это, похоже, стратегический план Запада", – резюмирует эксперт.

Путину важно показать, что он не один борется с придуманным им злом в Украине



Политический аналитик Максим Маньковский не скрывает эмоций:

"Лживый подонок, называющий себя президентом Беларуси, до войны неоднократно заявлял, что с его страны в Украину если и будут ехать, то только на тракторах. Сейчас, чувствуя неизбежность ответственности, понимая, что соседний стул в Гааге рядом с Путиным ему забронирован, Лукашенко пытается избежать прямого ввода войск в Украину. Циничный расчет подсказывает ему, что избежать гибели белорусских солдат в этой войне и как следствие виселицы, он может только продолжая дальше выкручиваться, как уж на сковородке. Сколько это будет продолжаться, будет зависеть от темпов изнурения России и, как следствие, от возможности Лукашенко договориться с Западом".

Параллельно с этим, продолжает аналитик, понимая нестабильность и трусость своего белорусского вассала, Путин пытается подключить к войне остальных членов ОДКБ.

"Ему это очень нужно. Причем не столько в военном плане (у других участников этого блока нет ни желания воевать с Украиной, ни соответствующей военной мощи – и как только начнет рушиться Россия, они побегут из этого объединения), сколько для смены мировой картинки. Путину важно показать, что он не один борется с придуманным им злом в Украине. Но я не вижу там перспектив. Никто не будет замарывать себя и свои страны, понимая, какие могут быть последствия", – прогнозирует Максим Маньковский.

А вот российская армия в Приднестровье, по его словам, представляет серьезную опасность. И это сковывает определенное количество ВСУ на южном направлении.

Чем дольше будет продолжаться противостояние, тем меньшей будет роль РФ в геополитическом раскладе



Политический консультант Александр Вербицкий напоминает, что ОДКБ как организация служит для решения вопросов, прежде всего, внутренней безопасности. И те же т.н. "республики" "Л-ДНР", за безопасность которых якобы борется Россия, пойдя войной на Украину, не имеют к ОДКБ никакого отношения.

"Так что РФ не сможет привлечь силы стран-участниц ОДКБ для "спецоперации", которой роспропаганда называет эту войну. Но это не значит, что россияне не попытаются официально ввести свои войска как "миротворцев" в "Л-ДНР". Но для этого необходим мандат ООН, которого нет и не будет. Как, думаю, не будут и силы ОДКБ участвовать в атаке на Украину, – размышляет эксперт. – А вот Беларусь (не как одна из стран-участниц ОДКБ, а как страна, в ходящая в Союзное государство с РФ и неимоверно зависящая от нее) вполне может".

Александр Вербицкий подчеркивает, что, несмотря на заявления, которые делает Лукашенко о якобы не участии Беларуси в российско-украинской войне, часть войск РФ находится на белорусской территории. И откуда атакует Украину.

"Понятно, что Лукашенко тут никак не может помешать Путину. Ведь сильно зависит от РФ. Однако он понимает, что полный пакет санкций, которыми цивилизованные страны уже обложили Россию за вторжение в Украину, белорусскую экономику просто уничтожат", – поясняет эксперт.

Он не исключает, что Путин будет искать дополнительные силы для отправки "пушечного мяса" в Украину внутри России.

"В российской верхушке существует две группировки. Одна из них во главе с министром обороны Шойгу, выступает за продолжение войны в Украине "до победного конца", Вторая, во главе которой, могут стоять понимающие в экономике и дипломатии люди, осознающие, что экономические и политические санкции попросту уничтожают Россию как государство, хотят скорейшего мира. Какая из группировок победит – такое решение Путин и будет принимать. Однозначно, РФ будет пытаться выйти из ситуации малой кровью. Хоть это уже невозможно, – уверен Александр Вербицкий. – И чем дольше будет продолжаться противостояние, тем меньшей будет роль РФ в геополитическом раскладе. Где править бал будут Западный мир во главе с США – с одной стороны, и Китай – с другой".

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