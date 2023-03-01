Кого Резников пригласил контролировать добродетель Минобороны – почему уже есть вопросы

В последнее время Министерство обороны под прицелом журналистов и силовиков. Казалось, что глава главного оборонного ведомства страны Алексей Резников во время серии громких коррупционных скандалов может лишиться должности, однако ему заменили трех заместителей и временно приглушили скандал. Как сообщает издание "Комментарии", об этом пишет сайт "Информатор".

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, чтобы смягчить последствия репутационных потерь, глава Минобороны решил пригласить известных активистов, имеющих хорошую репутацию в вопросе борьбы с коррупцией контролировать его подчиненных. Среди антикоррупционных организаций, откликнувшихся на призыв министра обороны Алексея Резникова, были очень уважаемые организации.

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Журналисты обратили внимание, что в списке общественных организаций, которых пригласили в Минобороны есть ОО "Стоп коррупции" Романа Бочкалы и Богдана Хмельницкого. Именно по ней у пользователей соцсетей было больше всего нареканий.





Известно, что эта организация была практически исключена из Глобальной сети журналистов-расследователей GIJN (Global Investigative Journalism Network). По информации издания "Детектор медиа", следящего за соблюдением профстандартов среди украинских журналистов, такое решение было подтверждено дважды. Это первый случай в истории глобального объединения.

"18 сентября (2018 года. — Авт.) совет GIJN единогласно проголосовал за исключение из ее состава "Стоп коррупции". Совет считал, что группа слишком вовлечена в политическую активность, а также были тревожные утверждения об отсутствии журналистского профессионализма и о конфликтах интересов. "Стоп коррупции" обратились с апелляцией на решение совета и состоялось слушание с комитетом совета директоров GIJN. Следующее голосование полного правления, состоявшееся 15 февраля 2019 года, единогласно подтвердило решение об исключении группы. "Стоп коррупции" больше не является членом GIJN", — сообщил "Детектору медиа" исполнительный директор GIJN Дэйв Каплан.





"Информатор" отмечает, что в начале 2019 года издание "Детектор медиа" сделало подборку сомнительных расследований от "Стоп коррупции". Среди них застройка берегов Осокорковских озер-карьеров Небреж, Мартышев и Тягле на Осокорках и рекламные сюжеты о пасторе Владимире Мунтяне, который сам себя называл апостолом.

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