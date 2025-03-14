Кого Путин подвесил на крючок: что на самом деле стоит за его отказом пойти на перемирие

Хозяин Кремля Владимир Путин фактически отклонил предложение о прекращении огня, согласованное США. Диктатор предложил альтернативное предложение, противоречащее первому варианту. В Институте изучения войны (ISW) уже заявили, что таким образом диктатор пытается заполучить превентивные уступки до начала официальных переговоров о прекращении войны. В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига уже заявил, что такой позицией Путин показывает, что он хочет продолжать войну. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что не будет никакого прекращения военного положения, мобилизации, как того хочет Путин, даже, если будет объявлено перемирие. Почему Путин отказался принять предложение Трампа? Как дальше может развиваться ситуация с переговорным треком? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Путин пытается затягивать переговоры

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что есть несколько причин, почему Путин отказался принять предложение о перемирии в том варианте, в котором оно поступило от США и Украины.

"Во-первых, Путин отчасти согласился на предложение, но с оговорками, потому что у него стоит задача минимум – выторговать дополнительные условия, обязательства от Украины, если он всё-таки готов будет идти на перемирие в дальнейшем, с переходом этого процесса в переговоры. Во-вторых, Путину действительно невыгодна остановка боевых действий, как он сам подтвердил во время заявления, потому что российская армия владеет инициативой. Соответственно, заявленные задачи не были достигнуты – не оккупирована ещё значительная часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей. Поэтому преподносить в качестве выполнения всех целей, задач войны то, что есть на сегодняшний момент – будет достаточно сложно", – отметил политолог.

Максим Яли подчеркивает, Путин пытается затягивать переговоры, а его заявления и требования говорят о том, что он пытается переложить ответственность на Украину за возможный срыв договорённости о перемирии.

Идти на открытый конфликт с Путиным ради Украины Трамп точно не будет

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш так прокомен6тировал ситуацию:

"Путин показал себя хорошим дипломатом. Он не сказал Трампу нет, но и опутал свое "да" такими условиями, которые делают его скорее "нет", но на паузе. То есть, он подвесил свой ответ в неопределенности, сохранив при этом лицо Трампу и дав ему повод не отвечать "адскими санкциями", которые он обещал в случае несогласия Путина. А, говоря о необходимости телефонного разговора с Трампом по данному вопросу, он, по сути, втянул Трампа в переговоры по Украине, окончательно устранив из переговорного процесса саму Украину. Это важно, потому что таким образом Путин переложил ответственность за мир и перемирие на Штаты. То есть, он сделал их отдельным предметом торгов с Трампом. Хотя до этого, Трамп использовал Украину всего лишь, как разменную монету в переговорах с Путиным по другим вопросам. В общем, заявляя предложение о перемирии как инициативу Штатов, а не Украины, американцы сами дали Кремлю тот крючок, на который он их подцепил".

По мнению эксперта, подвела самонадеянность. Расчет, очевидно, был на то, что Путин согласится на перемирие просто потому, что это предложение его "американских партнеров", а не Украины. Но Путин их переиграл.

"Таким образом, теперь перемирие в Украине стало вопросом чести для Трампа, демонстрацией его состоятельности как дипломата и политика. Расчет, видимо, на то, что тщеславие миллиардера, заставит его в очередной раз надавить на Киев, чтоб добиться перемирия. И понятно, что это давление будет на пользу РФ. Поэтому Путин будет тянуть время и выжимать из Трампа максимум уступок от Киева. В конце концов, я думаю, Путин согласится на перемирие, но не раньше, чем нас вытеснят из Курской области. И тогда, когда оно понадобится ему для перегруппировки сил на Донбассе. В любом случае, с перемирием или нет, раньше, чем он захватит Донбасс Путин не остановится", – считает Сергей Гармаш.

Рассуждая о возможных действиях Трампа, эксперт говорит, что президент США не умеет и не любит воевать. Обычно он самоутсраняется от войны.

"Поэтому, если Трамп увидит, что Нобелевская премия мира ему все равно не светит, а репутационные убытки выше, чем профит, он может поставить вопрос Украины на автопилот. То есть, поставки вооружений будут, но чисто в пределах коммерческих интересов американского ВПК или политической целесообразности в рамках взаимодействия с партнерами по НАТО. Идти на открытый конфликт с Путиным ради Украины он точно не будет", – подытожил Сергей Гармаш.

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