В Украине отреагировали на слова Путина про прекращение огня

Российский диктатор Владимир Путин стремится к продолжению войны. А все его слова о желании прекратить войну – дымовая завеса. Как передает портал "Комментарии", такую позицию в Twitter (Х) озвучил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

"Украина сказала "да" на предложение США о прекращении огня. Потому что Украина хочет мира. Путин, вместо того чтобы сказать "да", выдвигает различные условия", — сказал министр, объяснив разницу между позициями Украины и России.

По мнению главы МИД Украины, добивается прекращения войны, в отличие от России.

"Путин. Остальные его слова – лишь дымовая завеса", — констатировал министр иностранных дел.

Читайте также на портале "Комментарии" — спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф провел переговоры с российской стороной в Москве. В частности, у него состоялся разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. После визита он возвращается в США, чтобы обсудить результаты встречи с Трампом. Об этом в интервью каналу "Fox News" рассказал советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц.

Также издание "Комментарии" сообщало – американская разведка имеет данные, что российский диктатор Владимир Путин не готов к миру. Он все еще хочет захватить Украину. Об этом говорится в засекреченных докладах американской разведки, в том числе опубликованных в начале этого месяца. Все эти данные ставят под сомнение готовность Владимира Путина прекратить войну против Украины, оценивая, что российский диктатор не отступил от своей цели – доминировать над Украиной.



