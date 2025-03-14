Спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф провел переговоры с российской стороной в Москве. В частности, у него состоялся разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. После визита он возвращается в США, чтобы обсудить результаты встречи с Трампом. Об этом в интервью каналу "Fox News" рассказал советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц.

Майкл Уолц. Фото из открытых источников

"Я разговаривал со своим коллегой, который находится там, и он возвращается обратно, чтобы мы могли оценить это и обсудить с президентом Трампом, который примет решение о следующих шагах" – отметил советник президента США.

Уолц сообщил, что подробности переговоров пока не разглашаются. Он заявил, что Вашингтон с "осторожным оптимизмом" оценивает перспективы урегулирования войны между Россией и Украиной.

По его словам, после возвращения Уиткоффа в США ситуацию проанализируют и обсудят с президентом Дональдом Трампом, который будет принимать решение о дальнейших шагах.

"Я не собираюсь ничего объявлять или обсуждать на национальном телевидении, тем более опережая президента (Трампа – ред.)", – подчеркнул Уолц.

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Также издание "Комментарии" сообщало – предложенное российским диктатором Владимиром Путиным альтернативное соглашение о прекращении огня создаст условия для возобновления боевых действий армией РФ в будущем. Диктатор пытается заполучить превентивные уступки до начала официальных переговоров о прекращении войны. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).



