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Кравцев Сергей
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф провел переговоры с российской стороной в Москве. В частности, у него состоялся разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. После визита он возвращается в США, чтобы обсудить результаты встречи с Трампом. Об этом в интервью каналу "Fox News" рассказал советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц.
Майкл Уолц. Фото из открытых источников
Уолц сообщил, что подробности переговоров пока не разглашаются. Он заявил, что Вашингтон с "осторожным оптимизмом" оценивает перспективы урегулирования войны между Россией и Украиной.
По его словам, после возвращения Уиткоффа в США ситуацию проанализируют и обсудят с президентом Дональдом Трампом, который будет принимать решение о дальнейших шагах.
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Также издание "Комментарии" сообщало – предложенное российским диктатором Владимиром Путиным альтернативное соглашение о прекращении огня создаст условия для возобновления боевых действий армией РФ в будущем. Диктатор пытается заполучить превентивные уступки до начала официальных переговоров о прекращении войны. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
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