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У Зеленского ответили, прекратят ли мобилизацию, в случае 30-дневного прекращения огня

Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет отменять военное положение и не будет проводить выборы в случае объявления 30-дневного перемирия на фронте

сегодня, 10:42
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Кравцев Сергей

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Киев точно не намерен отменять военное положение в случае 30-дневного прекращения огня, а также не будет проводить президентские выборы, потому что это невозможно. Об этом советник главы ОП заявил в интервью газете "La Repubblica".

У Зеленского ответили, прекратят ли мобилизацию, в случае 30-дневного прекращения огня

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Ситуация непредсказуемая. Отмену военного положения и процедуры по обеспечению безопасности нельзя осуществить в короткие сроки. Мы должны сохранять способность продолжать сражаться", — отметил Михаил Подоляк.

Спикер также указал, что даже в случае объявления прекращения огня на 30 дней провести президентские выборы будет невозможно.

"Их можно будет провести только при достижении долгосрочного прекращения огня, гарантированного нейтральными наблюдателями", — добавил он.

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Источник: https://www.repubblica.it/
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