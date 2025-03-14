У Зеленского ответили, прекратят ли мобилизацию, в случае 30-дневного прекращения огня

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Киев точно не намерен отменять военное положение в случае 30-дневного прекращения огня, а также не будет проводить президентские выборы, потому что это невозможно. Об этом советник главы ОП заявил в интервью газете "La Repubblica".

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Ситуация непредсказуемая. Отмену военного положения и процедуры по обеспечению безопасности нельзя осуществить в короткие сроки. Мы должны сохранять способность продолжать сражаться", — отметил Михаил Подоляк.

Спикер также указал, что даже в случае объявления прекращения огня на 30 дней провести президентские выборы будет невозможно.

"Их можно будет провести только при достижении долгосрочного прекращения огня, гарантированного нейтральными наблюдателями", — добавил он.

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