У Зеленского ответили, прекратят ли мобилизацию, в случае 30-дневного прекращения огня

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Кравцев Сергей
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Киев точно не намерен отменять военное положение в случае 30-дневного прекращения огня, а также не будет проводить президентские выборы, потому что это невозможно. Об этом советник главы ОП заявил в интервью газете "La Repubblica".
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
Спикер также указал, что даже в случае объявления прекращения огня на 30 дней провести президентские выборы будет невозможно.
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Также издание "Комментарии" сообщало – американская разведка имеет данные, что российский диктатор Владимир Путин не готов к миру. Он все еще хочет захватить Украину. Об этом говорится в засекреченных докладах американской разведки, в том числе опубликованных в начале этого месяца. Все эти данные ставят под сомнение готовность Владимира Путина прекратить войну против Украины, оценивая, что российский диктатор не отступил от своей цели – доминировать над Украиной.
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