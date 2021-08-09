Когда в Украину вернутся дожди: прогноз погоды

Жителям большинства регионов Украины приготовиться — на страну надвигаются осадки. Где именно следует ожидать дождей различной интенсивности, рассказала известная отечественная синоптик Наталка Диденко.



Во вторник, 10 августа, Украину накроет дождями. Фото из открытых источников

По словам специалистки, дождливым на этой неделе в Украине "планирует" быть только вторник, 10 августа. Однако и этого должно хватить, ведь действие атмосферного фронта, который и принесет дождевую погоду, охватит практически всю страну.

Диденко отметила, что солнечная (или хотя бы без осадков) погода удержится исключительно на северо-западе страны. Температура воздуха при этом значительно не уменьшится — можно ожидать до 27 градусов тепла в дневное время.





Южные и восточные области будут намного теплее: здесь воздух прогреется до +28…+30 °С. При этом синоптик прогнозирует неравномерное распределение осадков. Это значит, что в некоторые регионах пройдут обильные ливни, а где-то — легкий летний дождь лишь слегка "освежит" местные улочки.

В среднем, согласно прогнозу Диденко, температура воздухе по стране во вторник, 10 августа, будет колебаться от 26 до 30 градусов тепла.

В этот же диапазон попадает и столица. Киевлянам во вторник следует приготовиться к встрече не только с дождем, но и небольшой грозой. Ртутные столбики термометров поднимутся к отметке +28…+30 градусов.

Остальная неделя, как утверждает Наталка Диденко, пройдет под влиянием антициклона, что вряд ли принесет украинцам осадки, тем более серьезные. Выходные, 14-15 августа, согласно прогнозам синоптика, и вовсе обещают стать одними из наиболее "летних" — солнце, легкие тучи, вполне сносная температура воздуха.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, каким прогнозом погоды на последний месяц лета поделились отечественные синоптики. Подробнее о предположениях специалистов читайте в нашем материале.

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