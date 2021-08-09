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Когда в Украину вернутся дожди: прогноз погоды

Во вторник, 10 августа, на погоду в Украине значительно повлияет атмосферный фронт, что принесет дожди

сегодня, 12:35
Автор:

Вечканова Елена

Жителям большинства регионов Украины приготовиться — на страну надвигаются осадки. Где именно следует ожидать дождей различной интенсивности, рассказала известная отечественная синоптик Наталка Диденко.

Когда в Украину вернутся дожди: прогноз погоды

Во вторник, 10 августа, Украину накроет дождями. Фото из открытых источников

По словам специалистки, дождливым на этой неделе в Украине "планирует" быть только вторник, 10 августа. Однако и этого должно хватить, ведь действие атмосферного фронта, который и принесет дождевую погоду, охватит практически всю страну.

Диденко отметила, что солнечная (или хотя бы без осадков) погода удержится исключительно на северо-западе страны. Температура воздуха при этом значительно не уменьшится — можно ожидать до 27 градусов тепла в дневное время.

Когда в Украину вернутся дожди: прогноз погоды - фото 2

Южные и восточные области будут намного теплее: здесь воздух прогреется до +28…+30 °С. При этом синоптик прогнозирует неравномерное распределение осадков. Это значит, что в некоторые регионах пройдут обильные ливни, а где-то — легкий летний дождь лишь слегка "освежит" местные улочки.

В среднем, согласно прогнозу Диденко, температура воздухе по стране во вторник, 10 августа, будет колебаться от 26 до 30 градусов тепла.

В этот же диапазон попадает и столица. Киевлянам во вторник следует приготовиться к встрече не только с дождем, но и небольшой грозой. Ртутные столбики термометров поднимутся к отметке +28…+30 градусов.

Остальная неделя, как утверждает Наталка Диденко, пройдет под влиянием антициклона, что вряд ли принесет украинцам осадки, тем более серьезные. Выходные, 14-15 августа, согласно прогнозам синоптика, и вовсе обещают стать одними из наиболее "летних" — солнце, легкие тучи, вполне сносная температура воздуха.  

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, каким прогнозом погоды на последний месяц лета поделились отечественные синоптики. Подробнее о предположениях специалистов читайте в нашем материале.


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Источник: https://t.me/PohodaNatalka/1348
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