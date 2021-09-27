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Когда в Украину придут сильные морозы

В конце сентября ожидаются заморозки 0-5 градусов в северных, восточных и центральных областях на поверхности почвы, в северо-восточных областях местами и в воздухе

сегодня, 15:00
Автор:

Хмільовська Інна

В Украине существенно похолодает 29-30 сентября. Синоптики прогнозируют заморозки в северных, восточных и центральных областях на поверхности почвы по всей территории Украины. Об этом пишут в пресс-службе УкрГидрометцентра.

Когда в Украину придут сильные морозы

Сильные заморозки, фото с открытых источников

В Украину несется антициклон с северных широт, в течение недели он будет усиливаться, его центр сместится к Левобережью Украины. Поэтому в большинстве областей атмосферное давление будет расти, а на небе будет становиться все меньше облаков.

И именно при таких погодных условиях могут отмечаться заморозки в некоторых регионах. 29-30 сентября на Украину обрушатся морозы 0-5 градусов в северных, восточных и центральных областях на поверхности почвы, в северо-восточных областях местами и в воздухе.

В ближайшие трое суток в Украине преимущественно без осадков, только во вторник, 28 сентября, в северо-восточных областях и Карпатах днем небольшой дождь. Температура ночью +2+8 тепла, на побережье морей до +12.

Напомним, погода в Украине значительно ухудшится: синоптик озвучила прогнозВ Полтавской, Сумской, Черниговской, а также частично Киевской и Черкасской областях будет немного холоднее. Здесь температура воздуха ожидается в пределах +8...+13 градусов. 

По прогнозу Диденко, в пятницу украинцев ожидают осадки, вплоть до сильных дождей. Сначала они пройдут в северной, западной и центральной части страны, а во второй половине дня доберутся к Югу, Востоку и Центру Украины. 

Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что синоптики рассказали, когда изменится погода в Украине. Синоптики обещают на выходные хорошую, солнечную погоду. Будто лето вернулось к нам снова. Ночью прохладнее. Но с понедельника в свои права вступает капризная и дождливая осень.


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Источник: https://www.facebook.com/watch?v=680494739593844
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