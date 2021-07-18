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Когда в Украину придет волна похолодания: названа дата

Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине жара пойдет на спад и наступит волна резкого похолодания

сегодня, 12:20 comments1947
Автор:

Светлана Шкурупий

Сильная жара сохраняется практически во всех областях Украины, но скоро дышать станет легче, потому что в страну зайдет похолодание и немного опустит столбики термометров. Когда это произойдет? 

Когда в Украину придет волна похолодания: названа дата

Когда в Украину придет похолодание (фото из открытых источников)

На своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко написала, что жара пойдет на спад с этого вторника, 20 июля. В Украину зайдет более свежий воздух, который немного опустит столбики термометров. Правда, на восток и юг страны похолодание придет немного позже. Во вторник там еще будет +30 градусов, но со второй половины недели жара ослабнет.

Когда в Украину придет волна похолодания: названа дата - фото 2

Согласно прогнозу на интерактивной карте Ventusky в ближайший вторник похолодание ожидается в Винницкой и Житомирской областях. Там температура опустится до +26 градусов. В Киеве ожидается +28 градусов. В прикарпатских регионах — +18, на остальной территории — от +20 до +25 градусов.

Отметим, что сегодня, 18 июля, в большинстве областей Украины температура будет выше +30 градусов тепла. В некоторых регионах, в частности северных и части центральных, могут пройти грозовые дожди. 

Напомним, что в Украине до конца лета ожидается жаркая погода, местами с мощными грозами. Народный синоптик Леонид Горбань отметил, что украинцев ждет удар стихии, который начнется с мощных ливней. В течение двух дней, 21-22 июля, выпадет 15-20 мм осадков, но без урагана и града.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что западные штаты Соединённых Штатов Америки охвачены лесными пожарами. Как стало известно, из-за аномально высокой температуры воздуха растения загораются очень быстро, а огонь от них распространяется к домам местных жителей.


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