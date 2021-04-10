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Когда в Украине начнется настоящая весна — прогноз метеоролога

Специалисты утверждают, что прохладная погода может «обрадовать» украинцев даже в мае

сегодня, 10:08
Автор:

Вечканова Елена

Несмотря на то, что весна близится к своему календарному экватору, температурные показатели далеки от привычного тепла. В отечественном гидрометеорологическом институте НАН рассказали, какой погоды украинцам следует ожидать в апреле и мае, сообщает "Агроньюз".

Когда в Украине начнется настоящая весна — прогноз метеоролога

В Украине начнет теплеть уже со следующей недели. Фото из открытых источников

По словам специалистки по климатическим исследованиям Вазиры Мартазиновой, начиная с воскресенья, 11 апреля, в страну начнет приходить настоящее весеннее тепло. Несмотря на общее повышение температуры, в различных регионах по-прежнему будет дождить, не исключены и частые порывы резкого ветра.

Изначально потепления следует ожидать на востоке страны — от +15 градусов и выше. В остальные регионы более весенняя погода "заглянет" на протяжении ближайшей недели.

При этом, утверждает Мартазинова, погода в этом году демонстрирует весьма нестабильные показатели. Поэтому уже в конце апреля ртутные столбики термометров могут снова немного сползти вниз.

"Прохладный" прогноз касается и Пасхальных праздников. Специалистка утверждает, что всю неделю перед Пасхой в Украине будет фиксироваться температура слегка ниже апрельской нормы. При этом, добавляет Вазира Мартазинова, осадков пока не прогнозируется.

В целом же начало мая обещает подарить украинцам действительно настоящее тепло, что позволит избавиться от уже надоевших курток и свитеров. Впрочем, по сравнению с предыдущими годами, третий месяц весны будет немного прохладней. По словам Мартазиновой, погодные нормы слегка напоминают климатический период 60-90-х годов прошлого века.

Эксперты считают, что нестабильная весенняя погода может повлиять на общий урожай-неурожай в Украине. "Комментарии" решили узнать, на что могут рассчитывать в 2021 году украинские фермеры, которые занимаются выращиванием зерновых.

Также на портале вы можете прочитать о том, в каком регионе страны в эти выходные ожидается теплая погода.


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Источник: https://agronews.ua/news/ozvucheno-onovlenyy-prohnoz-pohody-na-vesnu/
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