Когда в Украине начнется настоящая весна — прогноз метеоролога

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Вечканова Елена
Несмотря на то,
что весна близится к своему календарному экватору, температурные показатели
далеки от привычного тепла. В отечественном гидрометеорологическом институте НАН
рассказали, какой погоды украинцам следует ожидать в апреле и мае, сообщает "Агроньюз".
В Украине начнет теплеть уже со следующей недели. Фото из открытых источников
По словам специалистки
по климатическим исследованиям Вазиры Мартазиновой, начиная с воскресенья, 11
апреля, в страну начнет приходить настоящее весеннее тепло. Несмотря на общее
повышение температуры, в различных регионах по-прежнему будет дождить, не
исключены и частые порывы резкого ветра.
Изначально
потепления следует ожидать на востоке страны — от +15 градусов и выше. В
остальные регионы более весенняя погода "заглянет" на протяжении ближайшей
недели.
При этом,
утверждает Мартазинова, погода в этом году демонстрирует весьма нестабильные
показатели. Поэтому уже в конце апреля ртутные столбики термометров могут снова
немного сползти вниз.
"Прохладный"
прогноз касается и Пасхальных праздников. Специалистка утверждает, что всю
неделю перед Пасхой в Украине будет фиксироваться температура слегка ниже
апрельской нормы. При этом, добавляет Вазира Мартазинова, осадков пока не
прогнозируется.
В целом же начало
мая обещает подарить украинцам действительно настоящее тепло, что позволит
избавиться от уже надоевших курток и свитеров. Впрочем, по сравнению с
предыдущими годами, третий месяц весны будет немного прохладней. По словам
Мартазиновой, погодные нормы слегка напоминают климатический период 60-90-х
годов прошлого века.
Эксперты считают, что нестабильная весенняя погода может повлиять на общий урожай-неурожай в Украине. "Комментарии" решили узнать, на что могут рассчитывать в 2021 году украинские
Также на портале вы можете прочитать о том, в каком регионе страны в эти выходные ожидается теплая погода.
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