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Где в выходные будет теплее всего: прогноз погоды в Украине

Синоптик сообщила, что в выходные 10 апреля и 11 апреля 2021 года украинцев ожидает теплая и сухая погода, температура воздуха будет доходить до 20 градусов тепла

сегодня, 14:49
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине в предстоящие выходные, 10 и 11 апреля, во всех областях страны ожидается теплая и солнечная погода. Об этом говорится в прогнозе синоптика Натальи Диденко, опубликованном в ее Telegram-канале.

Где в выходные будет теплее всего: прогноз погоды в Украине

Погода в Украине. Фото из открытых источников

По прогнозу, в выходные температура воздуха достигнет от 12 до 18 градусов тепла. А в воскресенье на западе ожидается еще больше — до 20 градусов тепла.

Однако ночью, предупредила Диденко, еще будет прохладно — от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.

Стоит заметить, что тепло вскоре может снова смениться на холод. По предварительным данным, во второй половине следующей недели в западной части Украины, а также на севере и местами в центральных областях снова ожидается похолодание и даже возможен мокрый снег.

Напомним, в Украине с 9 апреля в большинство регионов пришло потепление. А в выходные 10 и 11 апреля температура воздуха повысится еще на несколько градусов. Южный антициклон Пегги наконец принес в Украину много солнца и ожидаемое апрельское тепло.

Как сообщалось ранее, появился прогноз Укргидрометцентра, в котором сообщается, какой будет погода в апреле этого года в Украине. По данным метеорологов, погода не будет отличаться аномалиями, а будет примерно такой же, как и в предыдущие годы.

Также мы информировали о том, что когда Солнце активное — возникают магнитные бури. Происходит это каждый месяц, поэтому апрель не стал исключением. Согласно последним данным, в этом месяце Землю накроет волна небольших магнитных бурь. По информации Лаборатории рентгеновской астрономии солнца, в апреле прогнозируется несколько дней, когда будет наблюдаться повышенная солнечная активность.


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Источник: https://t.me/PohodaNatalka/1144
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