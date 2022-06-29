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Когда Украину покинет адская жара: синоптикиня рассказала подробности

Сильная жара в Украине в четверг, 30 июня, ослабнет

сегодня, 18:50 comments2068
Автор:

Лиля Воробьева
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Только западный регион еще задержится среди жары — +30+34 градуса. Ожидаемое на этих территориях понижение температуры воздуха прогнозируется со 2 июля, это будет суббота. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Когда Украину покинет адская жара: синоптикиня рассказала подробности

Сильная жара в Украине ослабнет в четверг, 30 июня, (фото из открытых источников)

"Ослабление жары в Украине, кроме западных областей, предполагается в четверг, 30 июня. В западной части станет легче дышать с 2 июля", — прогнозирует Диденко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что часть страны зальет дождями, а другую — раскалит солнце до +35. Погода в нашей стране будет продолжать надоедать жарой некоторым областям, а в других регионах в это время будут идти сильные дожди. Это нынешняя погодная ситуация на 29 июня, но уже скоро температура воздуха снизится. Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, в среду температура воздуха будет меняться в пределах +28+33 градуса. В западном регионе будет  жарче — +30+35 градусов, чуть меньше — в Сумской, Харьковской и Луганской областях — +26+29 градусов. В ближайшие дни сильные дожди могут пойти в Винницком, Черкасском, Киевском регионах и на севере Одесской области. В столице завтрашний день будет жарким, до +30+33 градусов. Но летний дождь, возможно, будет в ближайшую ночь, а ливень с грозой – в среду вечером. Синоптики делают прогноз, что в четверг, 30 июня, жара станет ослабевать.

Также "Комментарии" информировали о том, какой была погода в минувшие выходные. В предстоящие выходные в большинстве областей погода будет с прояснениями и без дождей. Украинский гидрометцентр дал прогноз на субботу, 25 июня. Согласно информации, на территории западных, северных областей осадков не будет, в других областях кроме Винницкой возможны кратковременные умеренные дожди, кое-где с грозовым фронтом. Направление ветра северо-восточное, 7-12 м/с.



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Источник: https://t.me/PohodaNatalka/1753
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